García Vilchis denuncia granjas de bots extranjeras en el Space de Twitter #TodosSomosLoret

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, Ana Elizabeth García Vilchis aseguró que existió “ciberacarreo” en el caso de la campaña de apoyo al periodista Carlos Loret de Mola en redes sociales: #TodosSomosLoret.

En la conferencia mañanera, la funcionaria federal señaló que el pasado fin de semana se posicionó en redes sociales, la etiqueta #TodosSomosLoret y se organizó un foro virtual en Twitter para expresar su apoyo al conductor de noticias que mantiene una confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enseguida, exhibió en pantalla la cuenta de un usuario identificado como Marco Bonilla, quien expuso que al menos 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio a favor de Loreta de Mola, “fueron invitados desde una cuenta árabe”.

También, comentó que tres millones 515 mil visores invitados de la cuenta @ProfDemirtas son de la Universidad de Turquía y otros 30 mil participantes de la cuenta @hanón548, de igual forma es de origen árabe.

Enseguida, difundió un video del periodista Carlos Loret de Mola donde dirigió un mensaje para criticar el uso de la herramienta de Twitter.

“Que Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo, en Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas, pero sí tú piensas que lo que se opina en trending topic es la opinión de un país no le has entendido a la herramienta”, señala Loret de Mola en el mensaje que fue utilizado por el gobierno federal para desestimar la campaña en contra del mandatario y a favor del conductor del portal Latinus.