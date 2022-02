Llevan protesta por periodistas asesinados a la mañanera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ser respetuoso de las recientes protestas de comunicadores para exigir justicia ante el asesinato de cinco periodistas registrados este año y exhortó a no utilizar la tragedia para atacar a su gobierno.

En la conferencia mañanera, el periodista Rodolfo Montes, señaló que no haría preguntas al mandatario en solidaridad con las protestas realizadas ayer en el Congreso de la Unión para exigir justicia y aseguró que los principales asesinos de periodistas “son servidores públicos”.

Recordó que ayer se registraron dos protestas en la Cámara de Diputados y en el Senado donde comunicadores que cubren la fuente legislativa se manifestaron, “no para respaldar a un periodista en particular”, sino para exigir seguridad y en solidaridad con los periodistas asesinados desde el periodo del expresidente Felipe Calderón a la fecha.

“En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hizo el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer, queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante; si no, también están en su derecho”, dijo

Y agregó:

"Nos queremos abstener, presidente, el hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente”, indicó el reportero.

En respuesta, el mandatario fijó una extensa postura sobre el tema de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico, las manifestaciones, pidió no utilizar la tragedia de los periodistas asesinados con fines personales y aseguró que su gobierno no es represor y tampoco ha mandado a asesinar y censurar a nadie.

#Video | Reporteros se reservaron hacer preguntas en la conferencia mañanera como forma de protesta por los asesinatos de periodistas, El presidente López Obrador expresó su respeto a la manifestación pero exhortó a no utilizar la tragedia para atacar a su gobierno. pic.twitter.com/os35L5gS5U — Proceso (@proceso) February 16, 2022

El presidente López Obrador aseguró que, en su gobierno, el Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos en México.

“No tenemos ningún problema de conciencia y nosotros respetamos la vida, nosotros no somos represores, no somos iguales, no es el mátalos en caliente”, dijo y agregó:

“Si hay pruebas, se castiga, pero no hay, ni la intención, pero ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores para que no nos confundan. Entonces todo nuestro apoyo y solidaridad, y vamos a seguir protegiendo a los periodistas”, indicó el mandatario

Luego, consideró positivo que en las protestas de periodistas “se separe” el tema de los periodistas asesinados y la confrontación que mantiene el titular del Ejecutivo federal con Carlos Loret de Mola.

“Hay que proteger a todos, ricos y pobres; periodistas honestos y mercenarios, a todos porque la vida es lo más valioso y todos tenemos derecho a la vida, es el principal de los derechos humanos, pero sin utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que represento”, sentenció el mandatario.

Comentó que observó un mensaje del periodista Jorge Ramos de la cadena televisiva extranjera Univisión donde afirma que en México están matando a periodistas y fue confrontado por usuarios de redes sociales.

“Es distinto porque eso es la utilización del dolor ajeno, eso es una manipulación de todas maneras, lo respetamos a Jorge Ramos pero pues ahora, pueden utilizar estos lamentables casos de asesinatos de periodistas para atacarnos”, consideró.

“¿Saben lo que quisieran los conservadores de la mafia del poder? que no pudiéramos nosotros hablar y que nada más estuviésemos recibiendo golpes y ataques”, aseguró el presidente.

Por ello, planteó la necesidad de respetarnos todos y poner por delante la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas.

“No solo para un grupo sino para todos, ‘ah, es que usted es presidente y no puede hablar’. ¿Cómo no voy a poder hablar? ¿cómo me van a silenciar? Si además estamos defendiendo un proyecto de una mafia que arruinó a México y empobreció a México y provocó la violencia que tanto sufrimiento ha dejado en el país. ¿Cómo no voy a hablar? ¿A qué vine aquí? ¿Para qué me eligieron?”, cuestionó el mandatario y respondió:

“Estamos aquí para transformar y ojalá lo vayan comprendiendo y si no, pues ofrecemos disculpas por las molestias que causan nuestras acciones y proceder, pero vamos a seguir adelante y hay que tener fe en el porvenir, y garantizar siempre el derecho a disentir, siempre. No habrá represión para nadie, ni censura, no va a pasar lo que le hicieron a Carmen Aristegui o a José Gutiérrez Vivó”, aseguró.

Enseguida, el mandatario dio por concluida su conferencia y un grupo de unos 15 reporteros se manifestaron pacíficamente, dieron la espalda al templete principal y guardaron un minuto de silencio para exigir justicia por los asesinatos de periodistas en el país.

La manifestación se realizó cuando el mandatario ya se había retirado del salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional