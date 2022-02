“Me quiebro pero no me doblo”: AMLO tras respuesta del INAI sobre ingresos de Loret

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Me quiebro pero no me doblo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que seguirá exigiendo que el periodista Carlos Loret de Mola, informe cuánto gana y transparente el origen de sus bienes, argumentando que el comunicador está vinculado a empresas que anteriormente acaparaban el negocio de la venta de medicinas y equipo médico al gobierno federal.

“Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario sostuvo que la autonomía no es sinónimo de impunidad y arremetió contra los periodistas que aseguró, están al servicio de “la mafia del poder” y afirmó que este tipo de reporteros no ejercen la libertad de expresión, sino “negocian” con este derecho humano.

“Yo creo que sin necesidad de que intervenga el Instituto de Transparencia, por ética, ellos deberían de informar cuánto ganan. (Carlos) Loret de Mola, Ciro (Gómez Leyva), (Joaquín) López Dóriga, Carmen Aristegui y Jorge Ramos. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes pues no, aunque también ayudaría mucho para entender porque están representando a intereses, no representan al pueblo, representan intereses creados”, aseguró el mandatario.

Enseguida, comentó que no existe problema en que sus opositores ejerzan el periodismo, “incluso que calumnien porque estamos en una época de mentiras manejo de medios y guerra sucia”, dijo, pero advirtió que la sociedad debe estar informada.

“Es interesante el tema porque sí está de por medio el interés general, había 10 empresas que le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos de medicinas y equipos médicos y una de estas tienen que ver con Latinus y tiene que ver con Roberto Madrazo, es una relación de complicidad entre medios, políticos corruptos y les molesta mucho lo nuestro pero como decía Melchor Ocampo, me quiebro pero no me doblo y vamos para adelante vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, sentenció.

Previamente, señaló que el grupo de periodistas famosos que considera sus opositores forman parte de los grupos de intereses creados.

“Ellos juegan un papel, el de apuntalar mediante presiones y chantajes a empresas que medran del presupuesto público, no es el periodista que tiene ese noble oficio para estar informando a los ciudadanos y para estar haciendo críticas a los malos funcionarios, no. Esto es distinto, son medios y no solo es un asunto de México es mundial, habrá que ver quiénes son los dueños del The New York Times, The Financial Times y The Washington Post”, cuestionó