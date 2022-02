AMLO asegura que Jaime Bonilla no tiene vínculo con el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado

TIJUANA, BC. (apro).-El gobierno federal anunció que en breve se girará orden de aprehensión contra una persona que “será clave para dar con la autoría intelectual” del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, en tanto que no descartó la participación “de un grupo criminal” en la muerte del fotorreportero, Margarito Martínez Esquivel.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, dieron un reporte sobre los asesinatos y por segunda ocasión, volvió a exculpar al ex gobernador Jaime Bonilla de su probable participación en el caso de Lourdes Maldonado.

Insistió en que hasta el momento no hay indicios que lo involucren, que la investigación continúa, pero también sostuvo que se ha utilizado el caso para atacar al ex gobernador.

“En ningún caso. Estamos investigando todos los crímenes y eso es lo que nos permite tener autoridad moral y dar la cara. Trabajamos todos los días. (…) Pueden ser casos complejos como este de la compañera Lourdes o de Margarito pero vamos a llegar a esclarecerlo”, aseveró el mandatario durante la conferencia matutina.

Ante la insistencia de una probable participación del exgobernador Bonilla en este caso, el ejecutivo federal lo defendió e incluso dijo que el tema ha sido utilizarlo para golpear al bajacaliforniano políticamente.

“Pues no hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación a una diferencia de carácter laboral que tenía la difunda con el exgobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de gobierno sino de empresa. Era una denuncia que ya había ganado, un laudo a favor de Lourdes. Pero se esta haciendo la investigación, no esta concluido el proceso", aseguró López Obrador.

Lo que sí, yo no recomendaría, aunque somos libres, de utilizar estos lamentables hechos con propósitos politiqueros porque ni siquiera se puede hablar de política. “El exgobernador Bonilla enfrentó a los conservadores corruptos de Baja California, es público y notorio. Entonces se da esta situación y quieren sacar raja, dijo el mandatario.

“Eso no significa que haya impunidad, nada más es que no adelantemos juicios, no hagamos juicios sumarios, no puede haber linchamientos públicos por cuestiones partidistas o politiqueras, hay que esperar a que siga la investigación con el compromiso de que no hay impunidad para nadie”, dijo.

El caso Maldonado

El lunes los tres presuntos asesinos de la periodista Lourdes Maldonado fueron vinculados a proceso; el juez de control consideró que hay los elementos suficientes para relacionarlos con el crimen.

El ministerio público solicitó un plazo de seis meses para cerrar la investigación y encontrar todos los datos de prueba sobre la muerte de la periodista, además, en dichos elementos se podría establecer el móvil del asesinato y el o los autores intelectuales.

La periodista Lourdes Maldonado denunció en vida que el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no pagaba impuestos ni prestaciones para sus trabajadores.

“Yo trabajé con él seis años y nunca me pagó seguro, ni SAT, ni Infonavit, ni impuestos y no paga Hacienda, al SAT, a la gente le paga en efectivo (...) Es un transa, un corrupto de lo peor. Y me minimizó”.

El pasado 24 de enero, López Obrador lamentó el asesinato de la periodista y consideró que “no se puede en automático” vincular una demanda laboral con un crimen.

No es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados, quiénes son los responsables materiales e intelectuales, dijo en referencia al caso de la demanda laboral que la víctima ganó tras un litigio que emprendió hace nueve años por despido injustificado de la empresa del exgobernador, Jaime Bonilla, Primer Sistema de Noticias (PSN).

En 2019, Lourdes Maldonado acudió a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde expuso su caso en contra de Bonilla Valdez; en esa ocasión dijo temer por su vida.

La periodista estaba bajo el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Gobierno de Baja California desde el año 2021.