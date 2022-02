AMLO niega intervención para concesionar una playa a Vidanta; “es una vil calumnia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “calumnia” la información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y a Impunidad (MCCI) y retomado por Reforma en su portada de hoy sobre la ampliación por 15 años de una playa a Grupo Vidanta, de Daniel Chávez, amigo del presidente y “supervisor honorífico del Tren Maya”.

Dicha ampliación habría sido otorgada en 2020, el mismo año en que el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, obtuvo la visa para trabajar en Estados Unidos por gestión e invitación de KEI Partners, empresa inmobiliaria fundada en Houston por los hijos del fundador de Vidanta, quienes también han tenido participaciones accionarias en compañías de ese consorcio turístico.

Hoy, en su conferencia de prensa desde Tijuana, el mandatario pidió exponer la portada de Reforma, medio al que atribuyó el reportaje, y llamó a comprobar que él intercedió para dar los permisos de ocupación de playas de Grupo Vidanta.

“Hoy el Reforma sus ocho columnas —fíjense, el periodismo conservador, cómo actúa— hoy las ocho columnas tienen que ver con el hecho de que Daniel Chávez, que se dedica al turismo y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar, ahora el Reforma, fíjense la cabeza, el titular: ‘Amplía 4T concesiones de playas a Vidanta’, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Esto es de lo más sucio” fustigó el mandatario.

Si bien reconoció que no vio el reportaje, señaló que hay que indagar quién dio los permisos pues Vidanta tiene hoteles en Jalisco, Nayarit, Guerrero y Quintana Roo.

En ese caso, cuestionó: “¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco, y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T?”

Y en caso de que correspondiera al gobierno federal otorgar las concesiones, dijo, también habría que ver a quién corresponde dar esos permisos, mismos que negó haber dado o gestionado.

“¿Qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que le dieran los permisos? No hay nada de prueba, es una vil calumnia, es lo que hace el hampa del periodismo con la máxima de que la calumnia cuando no mancha, tizna”, sostuvo el mandatario.

Atizó:

“Ya basta, son de lo peor los conservadores, corruptos, deshonestos, que son dos cosas distintas, corrupción y deshonestidad y además hipócritas”.

Y aunque el origen de la información es de MCCI el mandatario arremetió contra Reforma, al que llamó una vez más “boletín del conservadurismo”.

De paso aprovechó para reprochar a Reforma las publicaciones relacionadas con su hijo José Ramón López Beltrán, su supuesta vida de lujos en Houston y su contratación en la empresa KEI Partners, propiedad de los hijos de Daniel Chávez.

Dirigió su crítica en particular a Alejandro Junco, dueño del diario Reforma:

“Yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia; pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones, porque es mafia-mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba a la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia, y máxime si no hay elementos”, subrayó.