Liberan a chofer de Uber acusado de intentar secuestrar a un niño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El conductor de Uber de 71 años de edad acusado de intentar secuestrar a un menor de 7 fue liberado, luego de que los padres del niño retiraran la denuncia tras comprobar que padece demencia senil.

Los hechos ocurrieron el 15 de febrero pasado, cuando Gustavo y su hijo de 7 años viajaban en un Uber Toyota Yaris y se encontraron una florería.

El padre pidió al chofer que se detuviera, y cuando bajó al puesto de flores, el chofer Mohammad “M”, de origen iraní, arrancó el vehículo con el menor en su interior.

Cuando Gustavo vio que el taxi arrancó con su hijo a bordo, llamó a otro taxi para que siguiera al vehículo y llamó a su esposa para alertarla. Fue ella quien logró alcanzar al Toyota Yaris en el cruce de Puente Nacional y Las Águilas, en la colonia San Clemente, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mohammad “M” fue llevado a la agencia ministerial, donde comprobaron que el septuagenario tiene demencia senil y, por eso, los padres se desistieron de la demanda.

Las políticas de Uber piden a quienes quieran trabajar como choferes una carta de no antecedentes penales, pero no pide un certificado de salud al conductor para no arriesgar al pasajero.