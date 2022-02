AMLO niega amenaza contra Reforma; fue cuestionamiento por meterse con la familia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber amenazado al dueño del diario Reforma Alejandro Junco de la Vega y sostuvo que una prensa conservadora y defensora de privilegios fue la que hizo la campaña en contra y preparó el terreno para asesinar al exmandatario Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez en 1913.

Y atajó:

“Nosotros no vamos a permitir eso, nosotros vamos a llamar las cosas por su nombre, porque quisieran que yo me quedara callado, que no diga nada porque si dice ‘le acusamos’ de autoritario, de que no garantiza la libertad de expresión, de que en México no hay democracia, de que México es como Venezuela, de que hay una dictadura que se persigue a los periodistas”, indicó.

En la conferencia mañanera, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, el mandatario cuestionó el hecho de que en la portada del diario Reforma se afirma que el presidente López Obrador amenazó a los directivos de Grupo Reforma, empresa propiedad del empresario Alejandro Junco.

"Lo único que mencioné y eso es de dominio público que se trata de un medio al servicio de la mafia del poder que ha dañado mucho a México.

“El cuestionamiento de ayer fue porque se meten con la familia, con los hijos y hasta en las mafias se respetaba la familia, y lo único que dije es que yo nunca me he metido con la familia de Alejandro Junco, ni con ningún familiar de ningún político y llevo tiempo en esto, pero sí considero de que es un pasquín inmundo, abominable, del conservadurismo más nefasto y corrupto de los últimos tiempos”, expresó López Obrador.

Por ello, pidió que se exhibiera en pantalla el mensaje que envió a Junco de la Vega, ayer en la conferencia realizada en la ciudad de Tijuana, Baja California para rechazar que haya lanzado una amenaza como sostienen los directivos del diario que se edita en la Ciudad de México.

“El Reforma se consolidó con Carlos Salinas de Gortari y en ese sexenio fue cuando más saqueó a nuestro país, se dedicaron a entregar los bienes nacionales a particulares”, aseguró.

Que informe cómo obtuvo terreno para su edificio

Luego, recordó que el expresidente Carlos Salinas creó un grupo compacto, a quienes entregó minas, bancos y empresas, “creo una nueva oligarquía” y aseveró que en ese contexto surgió el diario Reforma.

“Sería bueno que explicaran ¿cómo obtuvieron el terreno del edificio? Que expliquen eso y todo el periódico, la línea editorial, los articulistas, todos conservadores, dedicados a atacarnos”, sentenció el mandatario.

También, señaló que es muy importante el debate en este tema porque “una prensa así, conservadora y defensora de privilegios” fue la que hizo la campaña en contra y preparó el terreno para el asesinato del expresidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suarez, aseguró.

Recordó que la prensa conservadora durante la dictadura del ex presidente Porfirio Diaz era financiada a través de una bolsa económica denominada, “el fondo de los reptiles” y que después del triunfo de Francisco I. Madero, fueron los mismos periodistas que se lanzaron para “socavar el gobierno democrático”.

“Ellos crearon las condiciones para el golpe de Estado y el establecimiento de la dictadura huertista”, sostuvo el mandatario para comparar al diario Reforma con la prensa de 1913.

También, sostuvo que su gobierno no actuara cómo sus antecesores y mencionó el despido de Carmen Aristegui de la empresa MVS y el exilio del periodista José Gutierrez Vivó.

Hay derecho a disentir, no represión

“Por convicciones, no hay represión y vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero queremos también tener el derecho de réplica o ¿la libertad de expresión aplica para unos y para otros no? ¿Se tiene que silenciar el presidente? ¿No ejercer la libertad?”, cuestionó

“Además, tenemos que buscar los equilibrios es que es mucho el dinero que corre para la guerra sucia y no es Andrés Manuel, Yo ya llevo tiempo en esto y resisto, es el proyecto de nación que estamos impulsando millones de mexicanos, que no queremos que México sea país de unos cuantos, que no impere la corrupción, que no queremos un México con una monstruosa desigualdad económica y social, donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece de lo indispensable, no queremos la violencia”, remató.

Enseguida, dijo que su gobierno va a seguir con la misma política, “anclados y sin zigzaguear”, defendiendo las causas de justicia, de libertad de dignidad, de honestidad, de defensa de nuestra soberanía

“Celebro también que todo esto se esté dando de manera pacífica porque las tres transformaciones en el país se han hecho con violencia”, advirtió.

Luego, se proyectó en pantalla el mensaje que dirigió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al dueño del periódico Reforma que se reproduce textualmente:

Por ejemplo, hoy el Reforma sus ocho columnas —fíjense, el periodismo conservador, cómo actúa— hoy las ocho columnas tienen que ver con el hecho de que Daniel Chávez, que se dedica al turismo y sus hijos tienen una empresa en Estados Unidos y fueron los que invitaron a mi hijo José Ramón a trabajar, ahora el Reforma, fíjense la cabeza, el titular: ‘Amplía 4T concesiones de playas a Vidanta’, que es la empresa turística. Esto es de lo más sucio, porque ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?

No lo he visto, el reportaje, pero habría que ver quién da los permisos, porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, en Nayarit, en Guerrero, en Quintana Roo, y si son los gobiernos estatales, pues ¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T?

Y si es del gobierno federal a quien corresponde dar los permisos, ¿qué dependencia y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que les dieran los permisos? No hay nada de pruebas, es una vil calumnia, es lo que hace el hampa del periodismo con la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna.

Entonces, ya basta. Son de lo peor los conservadores, corruptos, deshonestos, que son dos cosas distintas: corrupción y deshonestidad, y además hipócritas.

Aquí en Baja California cómo engañaron de que iba a haber un cambio. Lo que hicieron fue un acuerdo con Salinas y con todos para seguir saqueando en Baja California.

Y este periódico es el boletín del conservadurismo en el país, es un pasquín. Entonces, no es estar en contra de la libertad de expresión, es que esto es una vileza.

Yo nunca he hablado de la familia Junco, he hablado de los dueños, de Alejandro Junco, pero no de la familia; pero ellos se meten con todo, no hay limitaciones, porque es mafia-mafia, y peor que las mafias, porque las mafias tienen ciertas reglas o al menos antes se respetaba a la familia y se iba sobre el que estaba metido en la mafia, no con los hijos, no con la familia, y máxime si no hay elementos.

Entonces, aclaro esto porque… No hace falta, la verdad, no tengo información, pero los conozco al dedillo a estos conservadores. Entonces, me imagino que con este lamentable caso de Lourdes han agarrado a Jaime Bonilla, el exgobernador, pero a periodicazos, a golpearlo, porque así son, esa es su naturaleza.