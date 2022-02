AMLO reconoce atraso en el combate a la impunidad… por culpa de jueces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el tema de seguridad pública, hace falta más por hacer para erradicar la impunidad en el país.

Incluso, reveló que un juez federal liberó ayer por la madrugada, a un presunto generador de violencia de Zacatecas que fue detenido en el estado de Chihuahua.

El 99% de los delitos cometidos en México no son esclarecidos: Impunidad Cero

“Hemos decidido por convicción que el que cometa un delito sea castigado, sea quien sea, pero vienen inercias, vicios de cuando se vendían las plazas, cuando no había fronteras, no se sabía en donde empezaba la delincuencia y donde terminaba la autoridad, era lo mismo”, indicó.

Enseguida, recordó el caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos donde enfrenta un proceso penal por narcotráfico.

El mandatario dijo que en su gobierno trata de evitar que se replique el caso de Genaro García Luna y sus presuntos nexos con el narco en México.

“Que se marque la línea divisoria entre autoridad y delincuencia, que no haya contubernio, y en eso estamos, pero no es fácil y no todo depende del Poder Ejecutivo, del gobierno federal y estatal, sino también del Poder Judicial”, señaló el mandatario.