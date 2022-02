Crítica del senador republicano Ted Cruz “me llena de orgullo por lo que él representa”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “natural” la postura del senador de Estados Unidos Ted Cruz y dijo que es un orgullo escuchar las expresiones en contra de su gobierno porque esto significa que “no está haciendo las cosas mal”.

“Ahora que es un momento de transformación, porque la verdad es un timbre de orgullo que un senador se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo por lo que él representa y representamos, si él me alabara, si hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas, pero si él dice que estamos mal pues la verdad, si me produce orgullo y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones”, indicó.