Entre usted y yo no puede haber confrontación: Maru Campos a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que entre ambos, no puede caber “la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión”.

En la conferencia mañanera, realizada en Ciudad Juárez, la panista Maru Campos dirigió un mensaje donde incluyó un exhorto político a López Obrador, así como su visión para alcanzar acuerdos entre gobierno estatal y federal para revertir los efectos de la violencia y pobreza que se vive en esta entidad del norte del país.

“Licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted es el presidente de la República y yo soy la gobernadora del estado de Chihuahua, entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión; ni tampoco puede caber entre nosotros el ruido que no nos permita escucharnos y que no nos deje atender el dolor de la ciudadanía, de nuestras familias y por supuesto de nuestros hijos, el valor más preciado para todos nosotros”, expresó la mandataria.

Luego, dijo que deben dejar de “gritar para escucharnos” y poner por encima de todos los intereses personales y en lugar de ello concentrarse en un trabajo cotidiano para cambiar “la dolorosa” realidad de tantos mexicanos y por supuesto de “los juarenses”, señaló en referencia al gentilicio de los habitantes de esta ciudad fronteriza.

“Para lograrlo, debemos compartir entre quienes estamos aquí presentes, una misma voluntad y una misma determinación, solo así podremos ofrecer un desarrollo real a los juarenses”, consideró Maru Campos.

Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lleva una buena relación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y recordó que su gira por el norte del país que comenzó ayer en Tijuana, Baja California, tiene como propósito recorrer las aduanas fronterizas y reforzar estas áreas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Maru Campos asumió la gubernatura de Chihuahua luego de set exonerada de la acusación de cohecho que le fincó la fiscalía de Chihuahua en el gobierno de Javier Corral, también de extracción panista.