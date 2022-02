AMLO critica a la SCJN por pregunta sobre la revocación y sugiere usar “un traductor”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que hasta el momento no se conozca públicamente la pregunta para definir su continuidad en el ejercicio de consulta de revocación de mandato y pidió a la sociedad que busquen “un traductor”

En la conferencia mañanera, el mandatario sin pregunta de por medio, aseguró que los organismos electorales y el Poder Judicial están complicando el tema de la pregunta que, a la fecha, no se conoce.

“La gente no sabe si va a ser sí o no, entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor porque eso tiene que ver con los expertos para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser “si o no” pero hasta ahora no creo que sepan”, expresó.

La postura del titular del Ejecutivo federal se dio luego de que ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinó que la consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador mantendrá la pregunta sobre la continuidad o no del mandatario hasta la conclusión de su cargo, en 2024.

“Ustedes saben si, por ejemplo, la gente desea que yo me quede, es sí o no. ¿Lo saben eso ustedes? No, todavía no”, dijo.

Y agregó:

"Entonces, sí es importante porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, pero, de todas maneras, no estaba clara o no se sabe, además de lo que resolvió la Corte ahora informaron que el Tribunal Electoral va a buscar cambiar la pregunta”, reprochó el mandatario.

Por ello, pidió a sus simpatizantes “correr la voz” para informar a la sociedad acerca de la pregunta que finalmente quede establecida.

“Que vayan sabiendo, si no quieren que yo continúe, cómo tienen que marcar y si quieren que continúe, cómo tienen que marcar porque antes hasta los mapaches electorales inducían el voto por la falta de tradición democrática”, advirtió el mandatario.

También, exhortó a los representantes de los órganos electorales que impulsen una campaña de difusión sobre la consulta de revocación de mandato, argumentando que los medios de comunicación van a querer que el tema “pase de noche”.

Incluso, señaló que es posible que los dirigentes de los partidos políticos opositores van a lanzar llamados para que la sociedad no participe.