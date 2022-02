“Las pruebas y a la Fiscalía” reta de nuevo AMLO sobre casa que habitó su hijo en Houston

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió retar a sus opositores a que presenten pruebas y denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la residencia que habitó su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, junto a su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas, propiedad de un ejecutivo de una empresa petrolera que presuntamente tiene contratos vigentes con Pemex.

Además, volvió a criticar a Carlos Loret de Mola, quien junto a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presentaron el reportaje sobre la “vida de lujo” que lleva su hijo mayor.

“Entonces, (Carlos) Loret de Mola con qué autoridad moral y lo repito, periodista porque le tengo que decir así, pero sin duda es un golpeador, corrupto y mercenario sin ideales, ni principios”, expresó en la conferencia mañanera.

Luego, aseguró que un alto ejecutivo de la empresa Televisa se refirió a Carlos Loret de Mola como "un porro golpeador” que le servía a la empresa para atacar a adversarios.

“Lo tenían ahí en Televisa, me consta, me dijo, hasta pena me da decirlo porque un alto ejecutivo de Televisa se refirió a él, a (Carlos) Loret diciendo que era para Televisa, no lo puedo repetir aquí, lo más suave es decir un golpeador o un porro pero dijo otra cosa que no puedo repetir que dijo un alto ejecutivo para qué le servía”, señaló.

Por tercer día consecutivo, el presidente López Obrador habló sobre la polémica generada por la vida lujosa de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán y dijo:

“A ver, las pruebas y a la Fiscalía. Soy juarista, qué esperan para hacer justicia y sea quien sea, entonces, ahí nos vamos. Esos golpes son como elogios y así otros. Tengo la ventaja de que llevo años en la lucha recibiendo golpes de todos ellos y le agradezco mucho al pueblo por su confianza y por eso repito, no voy a fallarle al pueblo no voy a traicionar al pueblo nunca jamás y vamos a continuar con la transformación”, sentenció.