Gobierno de AMLO renegocia 10 megacontratos carreteros; usará ahorros por 3 mdp en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “negoció” con empresas constructoras, los términos y costos totales de 10 megacontratos para el mantenimiento de carreteras y autopistas federales que se otorgaron en el sexenio pasado, con el fin de generar ahorros por un monto de tres millones de pesos en los próximos tres años, recursos que se van a destinar a la construcción de 66 caminos rurales en la región de La Montaña de Guerrero.

Durante una reunión con los alcaldes de los municipios guerrerenses que pertenecen a la zona de La Montaña, emanados de todos los partidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la negociación con los contratistas permitieron llegar a un acuerdo con las empresas que recibieron los contratos multianuales en la recta final del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, es decir, en 2018 y 2017.

López Obrador explicó que aún con el acuerdo, las autoridades mexicanas se comprometieron con las empresas beneficiadas por estos contratos para dar mantenimiento a algunas carreteras federales a un pago anual de 10 mil millones de pesos, gasto que se suma a otros 20 mil millones de pesos que debe destinar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para mantener en buen estado al resto de carreteras federales libres de cuotas que están bajo el control del gobierno federal.

“Se hizo una negociación, un acuerdo con empresas constructoras que recibieron en el gobierno pasado convenios para dar mantenimiento a las carreteras y nos quedaron esos compromisos de pagar alrededor de 10 mil millones de pesos por año para dar mantenimiento a algunas carreteras, no a todas, porque tenemos que destinar nosotros, además, cerca de 20 mil millones para dar mantenimiento a las carreteras, para que no se nos llenen de baches, las llamadas carreteras libres, porque no todos pueden usar las carreteras concesionadas”, explicó.

Acompañado por la gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado Pineda; el titular de la SCT, Jorge Arganis; y el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio de Ramírez de la O., entre otras autoridades, López Obrador afirmó que la negociación sirvió para evitar pleitos con los empresarios constructores del gobierno anterior, a pesar de que los costos de los megacontratos para el mantenimiento de carreteras “estaban excedidos”.

Se revisó y se consideró que estaba excedido y que se podía hacer un ajuste, no quitarles el contrato, no ir al pleito, sino llamarlos, como lo hizo el secretario de Hacienda, y decirles: Necesitan hacer una rebaja para continuar con los programas hacia adelante y aceptaron una disminución de mil millones de pesos y ese dinero de ahorro es el que decidimos utilizar para la construcción de los 66 caminos de mano de obra en La Montaña. Y va a ser un apoyo anual, son mil millones este año, mil millones el próximo y mil millones para el 2024, detalló.

Agregó que estas obras se harán en coordinación con presidentas y presidentes municipales, sin importar el origen partidista, debido a que se trata de obras para toda la población y a que no debe existir un manejo político de las mismas.

Reconoció que a pesar de las zonas más pobres y marginadas del país, su gobierno no había atendido las demandas de la población en la zona de La Montaña, por lo que se comprometió a conseguir más apoyos y recursos para esa región de Guerrero, la cual se había rezagado con respecto a los apoyos que ya se otorgan en Chiapas y Oaxaca, las otras dos entidades del país que comparten con Guerrero niveles similares de pobreza.

“Yo hago el compromiso de conseguir más para que se ayude en La Montaña, porque se necesita, porque es de las zonas más pobres, marginadas de México, es donde más se requiere”, concluyó.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dijo que se van a construir 66 caminos rurales de comunidades a cabeceras municipales, sumando 221 kilómetros en beneficio de 23 municipios y sus pobladores, por lo que celebró que finalmente se vaya a saldar “una deuda histórica que tienen las autoridades con todos los guerrerenses”.

Los caminos rurales que se verán más beneficiados son aquellos que son de terracería o que incluso sólo se consideran como brechas y que conectan los principales ejes carreteros de la región de La Montaña tales como las carreteras Tlapa-Marquelia, Tlapa-Metlatónoc-Xochistlahuaca, Chilpancingo-Tixtla, Chilapa y Tlapa, y la carretera federal México 200.

Por separado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., dijo que la revisión de estos contratos se logró mediante el diálogo, sin sacrificar calidad y con un intercambio de notas técnicas para ajustar de buena fe los proyectos y conceptos de costo, con lo que se pudieron generar ahorros en beneficio del erario.

En ningún momento se está sacrificando el estándar, la calidad del mantenimiento de los caminos sobre los cuales obtuvimos ahorros, en todo momento no solamente buscamos los ahorros, sino que también las empresas concesionarias aportaron una reducción de su propio margen de utilidad. En buena fe esta es una acción de colaboración mutua entre el gobierno y las empresas concesionarias para el bien de los caminos y de los habitantes de La Montaña de Guerrero, manifestó.

Las empresas que negociaron con el gobierno federal fueron Mota-Engil, ICSA, Cazada Construcciones, Construcciones Malibran, Construcciones Urales, Grupo Asvi y Capsa, Construcciones y Mantenimiento Roca, Desarrollo y Construcciones Urbanas Grupo Río San Juan, ICA Constructores, La Peninsular, Hermes Construcción, Sacyr, Grupo Constructor Inmobiliario Cuarzo, Prodemex, Desarrollo de Terracerías, API Movilidad, Impulsora de Desarrollo Integral, Gami Ingeniería, Instalaciones Supra Construcciones, Constructora y Arrendadora Cañedos, Serviyre Grupo Fervic, Constructores de la Garza, Constructora Tego y Omega Construcciones.