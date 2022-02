López Obrador reconoce a Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un breve reconocimiento a los líderes magisteriales y sociales que organizaron grupos insurgentes tras la represión de los gobiernos priistas a movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, además de expresar su respaldo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en medio de la crisis de violencia que vive la entidad.

Durante su participación en un evento para anunciar la construcción de caminos rurales en la región de La Montaña en Guerrero, López Obrador recordó que los grupos guerrilleros surgieron en México “en los momentos de mayor autoritarismo”durante la década de los 70.

Agregó que en el momento actual, los grupos inconformes ya no requieren tomar las armas, destacando que en el 2018 se logró un cambio de manera pacífica que su gobierno pretende profundizar de manera “radical” y sin violencia, en contraste con la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana.

“Ahora es distinto, ya no se necesita, ya no se requiere afortunadamente el tomar las armas, porque el pueblo quiso, el pueblo de Guerrero y el pueblo de México, que lleváramos a cabo un cambio de manera pacífica. Y por eso hablábamos de que estamos realizando una transformación igual de profunda como lo fue la Independencia, como lo fue la Reforma, como lo fue la Revolución; radical, porque queremos arrancar de raíz el mal de la corrupción que nos impedía como pueblo, como nación salir adelante”, sentenció.

En este marco, dijo que los iniciadores del Movimiento de Independencia, de la Reforma y la Revolución no estaban a favor de la violencia, sino que las circunstancias históricas no les dejaron otra opción.

En otro tema, refrendó su apoyo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, destacando que no el gobierno federal no la va a dejar sola para el avance de la Cuarta Transformación.

La gobernadora es de primera, una gran gobernadora, le tenemos toda la confianza, la vamos a respaldar, a apoyar. Creo que es público, es notorio, es de dominio público que no está sola, que la estamos apoyando, porque gobierna para un pueblo, ya lo dije, digno, un pueblo ejemplar el pueblo de Guerrero, entonces vamos nosotros a apoyar, ayudar, concluyó.

Por último, reveló que su gobierno le propuso a la Fundación Teletón la construcción de un nuevo Centro de Rehabilitación para niños con discapacidad en el municipio de Tlapa, Guerrero, ya que se requiere un centro de este tipo en la región.

“No hay atención médica, no hay rehabilitación, no hay terapias para rehabilitar y muchas veces, por falta de esa rehabilitación, discapacidades que no son graves con el tiempo se convierten en discapacidades para toda la vida. Todo eso se puede prevenir, se puede evitar si se atienden en terapias a los niños, a las niñas con discapacidad. Entonces, Teletón tiene estos centros de atención a población con discapacidad y últimamente crecieron”, explicó.