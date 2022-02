AMLO: No estoy infringiendo la ley por el tema de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya violado la veda electoral por hacer una invitación a sus adversarios para que participen en la consulta de revocación de mandato el próximo domingo 10 de abril.

“Ya no voy a seguir metiendo en estos asuntos. Yo pienso que no, en mi caso ahora, no estoy infringiendo ninguna ley porque no estoy diciendo que se incline la población por una o por otra postura”, dijo.

“Lo que estoy expresando es de que un modo de resolver nuestras diferencias es a través del método democrático y que vamos a tener esta oportunidad el 10 de abril”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería estar informando que el próximo domingo 10 de abril se va a realizar la consulta de revocación de mandato para que la sociedad participe.

“Y todos tenemos el derecho de decirlo, de informar ¿Por qué no se va a informar? Lo que está mal es que se obligue o se oriente en un sentido, pero a participar yo creo que es una obligación que tenemos todos si somos demócratas”, sentenció.