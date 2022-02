AMLO pide a sus adversarios participar en la revocación de mandato "con toda libertad"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a sus adversarios políticos a participar en la consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril y expresar su descontento contra el gobierno federal de forma pacífica.

“Entonces, si ellos están inconformes y hay quienes piensan que estábamos mejor antes, pues tienen esa posibilidad de expresarlo de manera pacífica, sin gritos, sin sombrerazos, sin insultos, sin violencia. Esa es la democracia, no con labor de zapa, queriendo socavar y debilitar al gobierno con guerra sucia, con campañas de odio y desprestigio, todo lo que le hicieron al presidente Francisco I. Madero”, expresó.

El mandatario consideró que si los opositores a su administración, afirman que se trata de un gobierno autoritario y anti democrático, tienen la oportunidad de obligarlo a dejar la presidencia.

“Va a haber ahora una consulta, si está mal el gobierno, si no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad yo creo que no me van a multar por decir que va haber una consulta el día 10 de abril, se conoce a este proceso como revocación de mandato, es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución, entonces se le va a preguntar a los ciudadanos: ¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Palabras más, palabras menos”, indicó

Enseguida, llamó a participar en la consulta de revocación de su mandato “con toda libertad”.

“Los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta, se van a contar todas la boletas y ahí se va a saber, si yo no tengo la mayoría, me voy. Dejo la presidencia, aún cuando la Constitución establece que para que sea válida la consulta, que tenga carácter vinculatorio, se necesita el 40% de la participación ciudadana, si no participa el 40% pero yo pierdo, me voy”, aseguró el mandatario.