Informe de la ASF es preliminar; se van a aclarar las irregularidades: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a dar respuesta “a todas las observaciones” realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cuenta pública del gobierno federal y consideró que este informe donde se advierten anomalías por 10 mil millones de pesos “es preliminar”.

Incluso, recordó que la ASF tuvo que rectificar cuando aseguró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado al erario 300 mil millones de pesos y en los hechos fueron 100 mil millones de pesos, indicó.

“Se va a dar respuesta a todo y no hay problema, para los conservadores pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de gobiernos pasados por eso resistimos”, expresó el mandatario alzando el pañuelo que porta habitualmente.