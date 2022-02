"Nos faltan soldadores en México de tanta obra que hay": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “de tanta” obra pública que se está ejecutando, hay un déficit de trabajadores dedicados a soldar estructuras metálicas en México.

El mandatario dijo que en su gobierno se registra un incremento económico en el norte y el sureste del país “como nunca se había visto” en plantas y en creación de empleos.

Enseguida, narró una anécdota con un empresario dedicado a la construcción de estructuras metálicas, específicamente de acero para explicar la ausencia de soldadores en México.

“Les voy a contar a tiempo lo de un libramiento muy grande que ese está haciendo para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles y poder tener ese libramiento, hay una empresa que se dedica al acero, que es un orgullo, porque es de las mejores empresas en México y del mundo, hace estructuras de acero”, señaló durante la conferencia matutina.

Luego, comentó que esta empresa a la que no se refirió por su nombre, fue la responsable de la construcción de la estructura de acero de la Torre Mayor que se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma en la ciudad de México y actualmente labora en los proyectos del gobierno, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Metro Toluca-Ciudad de México y las obras viales para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.

“Es una gran empresa que está en Guadalajara, en Jalisco”, dijo.

“Le tuve que hablar al dueño, porque lo conozco desde hace tiempo, desde que hicieron la Torre Mayor hace cerca de 20 años, y le hablé para decirle que ayudaran a enviar las estructuras para el libramiento y me dijo: ‘Sí, presidente, nada más que le pido que me ayude a hablarle a Rocío Nahle, que es la encargada de la obra de Dos Bocas, para que nos preste los soldadores que tenemos allá, traerlos, porque no tenemos", comentó.

Por ello, dijo que el país avanza en inversión y desarrollo económico a partir de la construcción de sus obras emblemáticas y envió un mensaje a sus adversarios:

“Pero si hay quienes piensan de otra forma pues también hay la oportunidad ahora, decía yo, de que se expresen. Lo que está mal es que digan: ‘No voy a participar’. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿en qué quedamos? Hasta el señor (Gilberto) Lozano está diciendo que va a ir”, dijo en referencia de la consulta de revocación de mandato.