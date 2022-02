Pese a ataques por la casa de José Ramón en Houston, traemos 70% de aprobación: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no existe ningún problema” que la Fiscalía General de la República (FGR), inicie una carpeta de investigación por posible conflicto de interés en contra de su hijo mayor José Ramón López Beltrán por la casa que habitó junto a su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos.

Calificó a sus adversarios como “frustrados” que destinan dinero para orquestar campañas de desprestigio en su contra y que no le afectan porque actualmente tiene un 70 por ciento de aprobación ciudadana.

Incluso, recomendó a su hijo y su nuera que no respondan de la misma forma, a través de denuncias penales en contra los medios de comunicación que documentaron el caso, así como políticos considerados como sus adversarios

“Si van a presentar denuncias que se les de curso, en contra de José Ramón y su esposa, que si ellos lo desean, que hagan lo propio, yo les recomendaría que no lo hagan, que ellos no (denuncien), que respondan, si hay denuncias”, indicó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el mandatario aseguró que “ha quedado de manifiesto” que se trata de una campaña de desprestigio en su contra, basada en la máxima del hampa del periodismo: “la calumnia cuando no mancha tizna".

"Entonces, arman todo esto para debilitar a la autoridad del gobierno y en especial, mi autoridad porque si seguimos contando con respaldo ciudadano, ellos lo saben (sus adversarios), no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes, no van a poder regresar por sus fueros, eso es todo”, sentenció.

Dijo que no tiene información de que la FGR haya iniciado una carpeta de investigación contra su hijo mayor por el caso de la casa rentada en Houston, Texas pero señaló que no existe ningún problema porque “todos” debemos comparecer ante la autoridad porque el que nada debe, “nada teme”.

Por ello, recomendó a su hijo que se limite a responder ante las autoridades ministeriales en caso de que exista una investigación y que se abstenga de presentar denuncias penales contra los medios de comunicación, reporteros y políticos opositores que difundieron el caso de la residencia rentada en el extranjero.

“Imaginen si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian pues no tendría tiempo para gobernar, nada. Hay que tenerle confianza al pueblo, el pueblo es mayor de edad y hay que entender que estamos viviendo un momento estelar”, dijo.

Añadió:

“Ahí están duro y duro, imaginen cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia, a desprestigiarme y traemos 70 por ciento de aceptación, un poco más en nuestras encuestas por la gente está muy consciente y muy contenta”, aseveró el mandatario.