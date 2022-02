AMLO acusa traición de Lilly Téllez: “Quiere verme en la cárcel ¿Qué le hice?”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien aseguró que si fuese presidenta lo metería a la cárcel. Sostuvo que posiblemente su único error fue invitarla a buscar un escaño en el Senado de la República en 2018.

Al referirse a la senadora Téllez, el presidente exclamó: “Y esta señora que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice?, lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada, es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo".

Lilly Téllez se destapa como candidata presidencial para el 2024: "me gustaría ver a AMLO tras las rejas"

Las expresiones del presidente surgen luego de que la senadora Lilly Téllez, al destaparse como aspirante a candidata presidencial para 2024, también aseguró que llevaría a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador y su gabinete como un acto de justicia.

“No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia’’, dijo Téllez.