AMLO analiza usar presupuesto de publicidad oficial para un fondo de apoyo a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que analiza crear un fondo de apoyo a periodistas para que tengan acceso a servicios de salud y jubilación conformado con recursos destinados a la publicidad oficial del gobierno federal y una aportación de los dueños de medios de comunicación.

“Nosotros estamos pensando en algo. Ahora que fui a Chihuahua, para no plagiar la idea, un periodista, Rubén Villalpando, me hizo una propuesta, tiene una iniciativa: entre otras cosas, propone que destinemos un porcentaje del gasto de publicidad del gobierno para un fondo que permita que los periodistas tengan garantizado el derecho a la salud y creo que también a la pensión”, dijo.

“Y a lo mejor lo vamos a hacer, o sea, del gasto de publicidad del gobierno un porcentaje se va a dedicar a eso”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario consideró que los dueños de los medios de comunicación podrían ayudar, a través de una aportación económica, para los periodistas “que ganan muy poco y que no tienen seguridad social”.

“A veces hasta he pensado cuántos de los periodistas machuchones viven de atacarme o cuánto reciben por atacarme. Imagínense que les pidiera yo que dieran un porcentaje para ayudar a los periodistas que ganan poco, cuánto juntaría, porque para eso les pagan”, dijo el presidente entre risas.

Luego, comentó que a sus potentados opositores no les conviene tener un gobierno "con respaldo popular”.

“Ellos necesitan, o tener peleles, empleados o gobiernos debilitados, que siempre necesiten favores de ellos: ‘oye, échame la mano, voy a hacer una gira y quiero que le pongas color y calor, o en tus columnas’. Pero sí vamos a revisar eso y que, pues, les dé vergüenza”, advirtió el presidente López Obrador.

Además, dijo que sus adversarios “ya saquearon bastante” y les pidió que entiendan que son otros tiempos.

“Es que parece que no tiene llenadera. Ya no se va a poder seguir vendiendo las medicinas a precios elevadísimos, medicinas adulteradas, políticos vendiendo medicinas, ya no se va a poder eso. Y no es porque estemos nosotros, va a ser muy difícil. Ya que se dediquen a otra cosa”, dijo en referencia a los hijos de Roberto Madrazo Pintado que son señalados como los financiadores del portal Latinus que conduce Carlos Loret de Mola.