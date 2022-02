AMLO pide a Blinken "informarse bien" sobre asesinato de periodista y no actuar de forma injerencista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, Antony Blinken, está mal informado o de lo contrario, estaría actuando de mala fe porque lo que sostiene sobre los asesinatos de periodistas “no es cierto”.

“En Estados Unidos, los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle y oscuridad de la casa”, expresó López Obrador y consideró que esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno del presidente Joe Biden.

Y atajó:

“Pedirle de favor, que se informe y no actúe de forma injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni protectorado. México es un país libre y soberano”, sentenció.

En la conferencia mañanera, el mandatario respondió a Antony Blinken, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos, quien expresó su preocupación por el número de periodistas asesinados en México en lo que va de 2022, y por las amenazas que padecen los informadores.

En respuesta, el presidente López Obrador coincidió en condenar los recientes asesinatos contra periodistas en México, pero aclaró que, en todos estos crímenes, el gobierno de México está actuando.

“No hay impunidad, no son crímenes de Estado y si el jefe del departamento de Estado (Antony Blinken), interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es muy lamentable que pierdan la vida los periodistas por distintas causas que además estamos atendiendo”, sostuvo el mandatario mexicano.