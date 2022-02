Dresser revira a AMLO sobre ser espía de EU: él planteó su plan militar al embajador Garza en 2006

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la acusó de ser “informante” de Estados Unidos, Denise Dresser reviró que, “siguiendo la lógica del presidente” él también lo fue porque es nombrado en dichos cables, según los cuales, desde 2006, como candidato, planteó apoyarse en los militares.

En sus redes sociales, la politóloga publicó una carta dirigida a la opinión pública, en la que señaló que reconoce que, en efecto, su nombre aparece en un cable del 19 de junio de 2006, pero también los de Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, al Canciller Marcelo Ebrard y al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel.

Tras explicar las razones de que su nombre apareciera en cables de Wikileaks –acudió a invitación de la embajada de EU para hablar de la elección de 2006-- la colaboradora de Proceso señaló en su carta que “siguiendo la lógica del presidente”, él también es informante porque acudió el 31 de enero de 2006 a la Embajada de Estados Unidos en México.

Relató:

“En un cable clasificado y enviado por el embajador Antonio Garza, el entonces candidato presidencial buscó sentar el trabajo preparatorio para solicitar asistencia, en caso de ganar.

Destacó que López Onrador reveló planes al embajador de Estados Unidos, “los cuales no había compartido con la opinión pública en aquel momento. Lo que le estaba diciendo al gobierno estadunidense era totalmente distinto a lo que le estaba diciendo al electorado mexicano”, subrayó Dresser.

La analista consideró que aquella reunión de 2006 a la que acudió como candidato presidencial, debería ser suficiente para clasificar a López Obrador como “informante” y quizás el ahora mandatario querría explicar por qué dijo lo que dijo y a quién se lo dijo.

En su caso, dijo, no aplica lo de ser informante. Y lo explicó así:

“Yo acudí hace quince años, invitada para hablar sobre la elección en puerta y expresé puntos de vista conocidos, publicados y públicos, como lo he hecho en ocasiones en otras embajadas, no solo la de Estados Unidos.

“Transmitir información, vía cables, sobre eventos en los que se analizan temas de interés es parte de las tareas diplomáticas, y las embajadas de México en el extranjero también lo hacen”, atajó.

Durante la conferencia mañanera del martes, y al ser cuestionado sobre la USAID, organización dependiente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que el mandatario afirma ha financiado a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dijo:

“Es muy lamentable, pero también desde hace tiempo se ha venido dando. En los cables de WikiLeaks que, por ejemplo, toda esa gente, todos esos periodistas, ninguno demanda la libertad de Assange, de WikiLeaks, que lo tienen preso. Ninguno. Porque en sentido estricto no son periodistas, no enfrentan al poder opresor, no enfrentan a quienes luchan en contra de la opresión”.