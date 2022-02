Senadora denunciará a Chumel Torres por calificarla de “estúpida” y “tarada”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La senadora por Morena, Bertha Alicia Caraveo, anunció que denunciará a Chumel Torres por violencia política de género, luego de que el comunicador la calificó de “estúpida” y “tarada” durante el programa que transmite en internet.

Durante su programa, José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, transmitió la participación de la senadora en la tribuna del Senado, en la que defendió a José Ramón López Beltrán por el escándalo de la “casa gris” en Houston.

“Todo mi apoyo y solidaridad a José Ramón López Beltrán y su familia. Y también se los digo: fue, es y será un honor estar siempre con Obrador. Es un honor estar con Obrador”.

Luego de transmitir el fragmento de la participación de la senadora, Chumel Torres dijo:

“Esta estúpida, quise decir tarada, es Bertha Caraveo, de Chihuahua, me lleva la verga. Señora, tantito más arrastrada y babosa y le crece caparazón, mija. Poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que es de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua y tus pendejadas no me representan, usted no ama a México, ama a López Obrador. ¿Le puedo decir que se vaya a la verga o es muy fuerte? ¡Váyase a la verga!”.