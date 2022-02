AMLO instruye “posturas firmes en favor de la paz” ante conflicto en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la invasión rusa a Ucrania, anunciada anoche por el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la diplomacia mexicana a tomar "posturas firmes en favor de la paz" y contra "el uso de la fuerza", y ofrecer protección a los 225 connacionales y familiares registrados en el país, anunció hoy el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Ebrard indicó que hasta el momento no se ha planteado una "respuesta bélica" a la invasión rusa, pero adelantó que sería "muy difícil" que México apoyara una iniciativa de esa naturaleza, pues el país rechaza el uso de la fuerza para resolver diferendos.

De hecho, subrayó que la postura de México seguirá la de rechazar el uso de la fuerza y llamar al respeto de la soberanía territorial de Ucrania, a la vez que mantiene la apuesta a que el conflicto se pueda resolver en la ONU, a la que calificó como "la herramienta más acabada" para la diplomacia internacional, e insistió en que "no hay alternativa".

Preguntado sobre el estatus del nombramiento de Eduardo Villegas Megías como nuevo embajador de México en Rusia en estas circunstancias --pues el filósofo viene de la oficina de López Obrador y no tiene la menor experiencia diplomática--, el canciller subrayó que "no está contemplado que se interrumpa".

La embajadora de México en Ucrania, Olga García Guillén, recalcó que la representación diplomática de México tiene registradas a 225 connacionales en Ucrania, la mitad de los cuales residen en Kiev y se encuentran bien, aunque cerca de 50 personas informaron hoy a la embajada su deseo de ser evacuadas.

"En la madrugada de hoy se escucharon efectivamente algunas explosiones, yo las escuché muy lejanas, pero nos enteramos que habían sido atacadas instituciones estratégicas pero que no habían atacado a la población civil", dijo la diplomática.

En cuanto a los connacionales que buscan la evacuación, indicó que la embajada está preparando la "logística" para armar una "caravana" hacia la frontera con Rumania.

Juan Ramón de la Fuente, quien encabeza la misión de México en la ONU, señaló que la "operación militar especial" que anunció Putin mientras se desarrollaba la sesión del Consejo de Seguridad fue "en realidad una avanzada militar en el territorio de Ucrania".

Ante ello, el exrector de la UNAM recordó que México respaldó "en todo momento" la "integridad territorial de Ucrania", y mencionó que hace unos días el gobierno de Rusia aseguró, en el consejo de seguridad, que no tenía ninguna intención de invadir a Ucrania.

De La Fuente explicó que, en el transcurso de este jueves, la delegación estadunidense enviará un proyecto de resolución al consejo de seguridad, el cual probablemente será "duro" y condenará la invasión.

"El consejo de seguridad no ha dado por agotadas sus gestiones y sus posibilidades (...) hasta ahora hubo una etapa para tratar de prevenir el conflicto bélico y encausar el problema hacia una solución política", subrayó De La Fuente, y observó: "el esfuerzo diplomático no fue menor, pero no alcanzó para detener esta avanzada militar".