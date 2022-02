Fiscal de Tamaulipas descarta secuestro del Mijis; rastrean sus movimientos y llamadas

REYNOSA, Tam., (apro).- La desaparición del exdiputado Pedro César Carrizales Becerra, ocurrida el 31 de enero, no fue a causa de un secuestro, pues hasta ahora no ha sido pedido un rescate, afirmó el fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica.

Tanto la dependencia que representa, como sus similares de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, rastrean los movimientos y las llamadas telefónicas de Carrizales, quien fue visto por última vez cuando salía del Hotel Las Fuentes, de Saltillo, con dirección a Monterrey.

Barrios dijo que, como parte de varias líneas de investigación, se sigue la de su paso por Nuevo Laredo, ciudad donde, de acuerdo a su esposa, fue activado su teléfono, sin que se descarte el involucramiento de la delincuencia organizada, aunque cualquier presunción debe ser confirmada con soporte probatorio.

“Estamos en presencia de la desaparición de una persona, y se descarta lo de un secuestro, porque no ha habido ninguna exigencia. Sin embargo, ha venido transcurriendo en el tiempo, como ya se ha dicho en medios, que sale de San Luis Potosí hacia Coahuila, va a Nuevo León y parece ser que pisó tierra tamaulipeca”.

“Estuvo interactuando en estos estados, lo que conlleva necesariamente una colaboración entre todas las Fiscalías. Hemos estado dándole seguimiento puntual en las áreas de Desaparecidos de cada una de estas dependencias y sus titulares en el intercambio de la información, análisis de todos los datos probatorios y tenemos varias líneas de investigación”, explicó hoy en entrevista con medios.

Dijo que el primer objetivo de estas pesquisas es el de la localización de la persona, y para ello debe seguir rigurosos protocolos que, necesariamente, llevan a la colaboración con otras entidades.

“Hace un rato estuve hablando con el Fiscal de San Luis Potosí en el intercambio de pruebas y las que se deben seguir analizando, como son movimientos telefónicos, en vehículos, sistemas de videovigilancia, que son muy importantes, para dar con esta persona”, expuso.

En la localización del exlegislador morenista participan también la Comisión Nacional de Búsqueda y Guardia Nacional, comentó.

En días pasados, Miriam Martínez, esposa del Mijis reveló en entrevista radiofónica que ubicaron el teléfono del desaparecido en la ciudad de Nuevo Laredo, pues detectaron que fue activado varias veces ahí.

Al respecto, Barrios dijo que se sigue la pista de esa declaración, y reconoció que se presume que el potosino pudo haber transitado por Tamaulipas.

“Habría que analizar pericialmente todo esto. Vi que hubo una entrevista, pero todo esto debe estar soportado. No se descarta ninguna información en asuntos de eta naturaleza, pero debe estar soportada técnicamente. Seguramente debe de ser así. No digo que no sea, solo que hay que confirmar.

“No podemos descartar nada (involucramiento del crimen organizado) porque tenemos varias líneas de investigación. Hay que seguir las líneas de investigación, si se fortalece la participación de algún grupo, privación. Hay que ver el comportamiento. Es una movilidad que se realizó en los tres estados en diferentes horas. Es un patrón de comportamiento que se debe analizar y estudiar”, dijo.

Además de esta declaración, las Fiscalías de Nuevo León y Coahuila no han dado a conocer información nueva sobre la desaparición de Pedro César.