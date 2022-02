Le creo a Zaldívar sobre la “operación de Estado” en el caso ABC: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “¿Qué autoridad moral puede tener un presidente que ordena que se oculten hechos tan lamentables como los de la guardería ABC?”, cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un expediente abierto para garantizar la justicia a las víctimas de esta tragedia y castigar a los responsables.

Además, respaldó las declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar quien aseguró que el expresidente panista Felipe Calderón armó una “operación de Estado” para salvar a la familia de su esposa, la actual diputada federal del PAN, Margarita Zavala, del caso ABC.

“Lo que declaró el ministro (Arturo Zaldívar), es real. Le creo porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra y a los que están más preocupados por preguntar ‘¿por qué se calló durante tanto tiempo?’ porque es eso lo que ahora le cuestionan, ‘¿por qué guardó silencio 13 años?’ En vez de estar pidiendo cuentas a los responsables porque independientemente del tiempo, esto no prescribe”, advirtió.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que el caso de la guardería ABC, “es lamentable y doloroso”, además señaló que es evidente que “hay impunidad” y “se protege” a los que tienen influencias.

“Eso es lo que queda de manifiesto y ojalá nunca más vuelva a repetirse. La no repetición es importante y que no se cierre el expediente que se busque que haya justicia”, indicó el mandatario.

También, aseguró que esta tragedia fue utilizada con fines políticos para perjudicar al PRI y beneficiar al PAN en el estado de Sonora, durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

“Lo más lamentable de todo, es que utilizaron la tragedia con propósitos electorales porque estaban cerca las elecciones de gobernador y empezaron a manejar estos lamentables hechos para sacar raja partidista”, aseveró el mandatario.

Incluso, acusó a los medios de comunicación de actuar en complicidad con el gobierno de Calderón para ocultar los hechos.

“No había denuncia en medios de comunicación, silenciaron a todos, incluso llevaron a que ganara la gubernatura el partido en la presidencia, muy lamentable porque no solo no se hizo justicia, sino que aprovecharon la desgracia con propósitos políticos para sacar raja política y en esto jugaron un papel destacado los medios, no todos”, precisó.

“Resultó que empezaron a culpar a un partido de lo sucedido y ese partido (PRI), se debilitó y eso permitió que entrara el partido del gobierno, el que tenía la presidencia, ganó Guillermo Padrés Elías y ganó en mucho por eso”, sentenció el presidente Obrador.

Calderón encubrió

Luego, arremetió en contra del expresidente Felipe Calderón y dijo que no tiene calidad moral tras el caso de la guardería ABC.

“Ayer decía que, ni modo que el presidente (Felipe) Calderón haya dado la orden de que se quemara la guardería, pues no, o que el presidente (Enrique) Peña haya dado la orden de desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo, si ellos no ordenaron estos actos inhumanos, no los propiciaron ¿por qué encubrir?”, cuestionó el mandatario.

“¿Por qué no transparentar lo que sucedió y decir la verdad? Entonces, nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir y no proteger a familiares, no al nepotismo”, señaló.

Luego, anunció que su gobierno retomó el caso de la guardería ABC, a través de la FGR y uno de los testimonios que tienen las autoridades ministeriales es el del ministro Arturo Zaldívar