Ordené que se abriera investigación sobre la casa de mi hijo en Houston: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ordenó que se abriera una investigación y que se diera respuesta a las denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la residencia que habitó su hijo mayor José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams en la ciudad de Houston, Texas.

Y tras reiterar que “el que nada debe, nada teme” señaló que cuando Baker Hugues dio un dictamen, su instrucción al director de Pemex, Octavio Romero, fue presentarlo y que se integrara a la investigación que tiene la fiscalía.

También, dijo que ordenó entregar al Instituto Nacional Electoral (INE), el expediente abierto en la FGR en contra de su hermano Pío López Obrador.

“Pero la Fiscalía consideró que tenía que verlo de acuerdo al procedimiento legal con el Poder Judicial, pero yo soy partidario de la transparencia, por convicción”, aseguró.

En la conferencia mañanera, el mandatario se refirió nuevamente a los casos documentados por medios de comunicación que califica como sus adversarios para señalar que se trata de una campaña de desprestigio en su contra.

"Además, fíjense lo elemental de la acusación en cuanto a lo de la casa rentada en Houston, pero cómo lo inflaron. Y ahora este periodista cínico, que según Carmen Aristegui era un profesional, se atreve a decir de que no era una investigación, que era un asunto político, a reconocerlo”, dijo y agregó:

“Pero es lo que siempre he dicho, la máxima del hampa del periodismo: la calumnia, cuando no mancha, tizna. Siempre es esa la máxima que aplican, porque siembran la duda, la desconfianza, y como además es mayoritario el control de los medios por parte de los potentados que no les gusta la Cuarta Transformación, pues se hacen escándalos al estilo Hitler o de su propaganda manejada por Goebbels: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad”, aseveró.

Incluso, insistió en señalar que es ajeno a beneficiar a empresas con contratos a cambio de apoyo o pago de favores.

“Pero, a ver, si lo razonamos un poco, cómo voy a ser yo… Independientemente de que no lo he hecho nunca en la vida, porque lo que estimo más importante es la honestidad, pero imagínense lo elemental, de que le doy contratos a una empresa, que si me preguntan cómo se llama no podría ahorita yo responderles, me tendrían que ayudar. ¿Cómo se llama? Baker. Nunca he sabido de esa empresa, no conozco a nadie de esa empresa, porque no tengo tratos con este tipo de empresas, no me corresponde”, aseguró.

Dijo que a veces recibe a representantes de alguna empresa cuando anuncian inversión en México y desean hablar con el titular del Ejecutivo federal.

“Pues como se trata de inversión, se trata de empleo, sí, pero muy poco. Pero ¿yo meterme a que se le dé un contrato o se le amplíen contratos para que le den sin pago, o le renten, pagando, una casa a mi hijo? O sea, es de sentido común y, sin embargo, un gran escándalo”, sostuvo el presidente Obrador.