Sheinbaum al INE: “Están más preocupados por los tuis que por promover la democracia”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la nueva orden del Instituto Nacional Electoral (INE) de borrar un mensaje de sus redes sociales, con el argumento de que viola la veda electoral, Claudia Sheinbaum acusó que algunos consejeros electorales “están más preocupados por revisar los tuits de la jefa de gobierno, que por promover la democracia participativa”.

La morenista dijo que acataría la orden, pero adelantó que no dejará de promover el ejercicio de consulta y que ya analiza con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales la posibilidad de presentar las “medidas jurídicas indispensables” contra la misma.

“Hoy me sancionó el INE por andar dando números de inversión, pero son alrededor de 70 millones de pesos que se han invertido en la alcaldía”, comentó la mandataria en tono de reto durante la conferencia realizada al término de la instalación del gabinete de Agua en Magdalena Contreras.

Y soltó: “Claro que vamos a cumplir con el mandato que nos dan, pero vamos a seguir hablando de lo que no nos dejan hablar”.

Explicó que el motivo de la sanción del Instituto fue “porque estoy dando montos de inversión. Están más preocupados por revisar mis tuiters que por promover lo que tiene que promover, que también es constitucional”.

Los dos tuits

Así respondió Sheinbaum Pardo a la nueva orden que este jueves dio la Comisión de Quejas y Denuncias, –en respuesta a una demanda del PRD–, para que la mandataria eliminara de sus redes sociales un mensaje por violar la veda electoral, aunque la jefa de gobierno afirmó que le ordenaron borrar dos mensajes.

El mensaje que le ordenaron borrar fue del 18 de febrero por la mañana, en el que destacó la inversión de recursos para obras de agua en Iztapalapa.

En otro mensaje emitido ese mismo día, escribió: “Buenas noches. Les invito a participar en eso que me prohibieron hablar”, en referencia indirecta a la consulta para la revocación de mandato.

Dicho mensaje fue considerado por la Comisión como una “expresión espontánea” que está amparada por la libertad de expresión.

El primer mensaje que debió borrar la morenista fue el del domingo 13, cuando difundió un desplegado, firmado por todos los gobernantes de Morena, en apoyo a López Obrador.

Este jueves, sin mencionar nombres ni cargos, la mandataria local reiteró la crítica que hizo la primera vez que el INE le ordenó bajar un tuit de sus redes sociales: “Yo el otro día decía: ¿dónde está el árbitro en el Instituto Nacional Electoral y, particularmente, en algunos consejeros? No hay árbitro, están de un lado, ese es el problema actual de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y, particularmente, no todos, de algunos de los consejeros”.

Criticó que el INE argumente que no se respete la veda electoral, “pero ellos están actuando en contra de la consulta”.

Luego, como lo hace comúnmente, repitió las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador: “El número –hoy dijo el presidente de la República–, el número de casillas que van a poner son las mismas que la consulta a expresidentes (sic) y están invirtiendo casi tres veces de lo que invirtieron en su momento. Entonces, tienen que explicar por qué”.

Y agregó: “Lo segundo, el INE está obligado por la Constitución a promover la participación y yo no he visto, realmente, anuncios de la promoción de la participación. Entonces, obligan a que callemos, pero ellos no cumplen su función constitucional; ellos deberían estar preocupados por cumplir su función constitucional que, en primer lugar, es ser árbitros; y, en segundo lugar, es promover la participación ciudadana, esa es la Democracia Participativa”.

Entonces, advirtió: “Vamos a seguir informando, es obligación nuestra seguir informando. Claro, cuidando las formas y lo que se establece”. En el caso del primer tuit, dijo que va a evaluar con la Consejería Jurídica interponer “las medidas jurídicas indispensables, porque no estamos de acuerdo”.

Y regresó al reto al asegurar que este jueves escribirá un nuevo mensaje en sus redes: “Se sintieron muy agraviados, entonces, ahora vamos a decir que ‘Los invito a participar en aquello de lo que no me dejan hablar y me obligan a bajar tuits’”.