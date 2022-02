"Voy a seguir pidiendo que den a conocer cuánto ganan estos golpeadores", dice AMLO de periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que seguirá pidiendo que “los periodistas golpeadores”, den a conocer cuánto ganan y quien les paga porque se trata de un tema importante debido a que --dijo-- atacan para que fracase su movimiento denominado La Cuarta Transformación.

En la conferencia mañanera, el mandatario reprochó el silencio asumido por medios de comunicación durante el periodo neoliberal.

“¿Se hablaba de la corrupción en el periodo neoliberal? Nada, tenían maiceados a todos, silenciados a todos, muy pocas excepciones, puro quemaincienso, aplaudidor, alcahuete. Ya eso no, aunque les dé coraje”, espetó el mandatario.

Insistió en que se trata de un “tema importantísimo”, porque con el poder de los medios llegaron a imponer autoridades, “a suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente a sus gobernantes. Un exceso.

“¿Cómo? ‘Si tenemos los medios, manipulamos y podemos poner a cualquiera, al que nos convenga, nada más que acepte ser nuestro pelele para nosotros seguir saqueando, seguir robando sin ningún control’, es lo que hacían. Por eso es el coraje ahora, pero vale la pena aguantar”, sentenció.

Por ello, anunció que seguirá pidiendo que den a conocer cuánto ganan “estos golpeadores”.

“Le sigo preguntando al señor (Carlos) Loret de Mola, porque el instituto de la transparencia no quiere que yo transparente los documentos que poseo donde se demuestra que este señor tiene ingresos —y sólo estoy hablando de sus percepciones, no de sus bienes— de 35 millones 200 mil pesos el año pasado, o sea, razón de tres millones de pesos mensuales”, dijo y agregó:

“Pero no sólo es él, hay otros famosos que se dedican a lo mismo. A lo mejor no tan burdos, más sutiles, pero por eso mismo quizá ganan mucho más, o sea, no tres millones, ganan 10 o 15 millones de pesos mensuales, y ellos deberían de dar a conocer cuánto ganan por cuestiones éticas. Jorge Ramos, León Krauze, los dos, que digan cuánto ganan porque, aunque estén en Estados Unidos lo que manejan todo es para mexicanos, de allá y de acá, y las empresas tienen que ver con la población hispana”, señaló el mandatario.

También, pidió que Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga y l Carmen Aristegui informen quién les paga.