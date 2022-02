AMLO adjudica al crimen organizado el 80% de los homicidios dolosos en el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 80 por ciento de los homicidios dolosos que se registran en el país, están vinculados con el crimen organizado.

Por ello, consideró que uno de los elementos más importantes para garantizar la paz en México, es evitar el contubernio, “la asociación delictuosa” entre autoridades y delincuencia.

“Eso a veces causa violencia porque, si hay acuerdo, hay pacto con autoridades y de repente ya no hay esos acuerdos, presionan y agréguele si se dividen las bandas”, indicó AMLO en la conferencia mañanera desde Colima.

Recordó que el delito de homicidio doloso venía marcando una tendencia de crecimiento del 15, 20 y 30 por ciento al año, y que durante la actual administración federal también se registró un incremento del 2 por ciento, porque el crimen se estaba contendiendo.

En el segundo año de gobierno de AMLO, se reportó una disminución del 0.7 por ciento y ahora, la reducción de los asesinatos en el país es del cinco por ciento y con una tendencia a la baja.

A pesar de los buenos indicadores, el presidente López Obrador dijo que no se debe perder de vista que el 80 por ciento de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado.

“Entonces, ¿qué hacer? Seguir atendiendo las causas, bienestar para el pueblo, que no enganchen a los jóvenes, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, de estudio, no permitir la impunidad, que no haya contubernio, que se defina con mucha claridad la raya, la frontera entre autoridad y delincuencia, y que trabajemos coordinadamente como lo hacemos todos los días, y que no quede ningún estado de la república sólo, sin apoyo”, sostuvo el mandatario.