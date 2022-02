Que el INE pida ayuda para ampliar número de casillas; actúa de forma antidemocrática: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), está actuando de manera antidemocrática porque realizan la consulta de revocación de mandato “a regañadientes” y “obstaculizando” el principio constitucional.

Por ello, hizo un llamado a los consejeros electorales para que se reúnan y acuerden incrementar el número de casillas porque las contempladas actualmente (57 mil), son insuficientes para cumplir con el mandato constitucional.

En la conferencia mañanera, realizada en el estado de Colima, el mandatario dijo que está cumpliendo con las resoluciones del Tribunal Electoral “bajo protesta” porque aseguró que están confundiendo propaganda con información.

“Además, el INE está actuando de manera antidemocrática, están llevando a cabo lo de la revocación de mandato, que es un principio constitucional, a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta”, aseguró el mandatario.

“Es de dominio público, es evidente, ayer hablé de las casillas que quieren instalar, muy pocas, pero miren lo del costo no creo que me vayan a multar o infraccionar por esto, porque es la verdad y tenemos que defender la constitución y la democracia”, dijo el presidente.

Enseguida, mostró en pantalla una lista comparativa de costos donde se indica que, en la consulta popular del año pasado para juzgar a los expresidentes por presuntos actos de corrupción, se destinó un presupuesto de 502.6 millones para instalar 57 mil 77 casillas, es decir, cada casilla costó ocho mil 805 pesos por casilla.

Ahora, con la revocación de mandato, se contemplan mil 692.5 millones de pesos para instalar 57 mil casillas, es decir el costo se elevó a 29 mil 692 pesos por casilla.

“No me quiero quedar nada más con la denuncia, porque habrá municipios donde no van a instalar ni una casilla, es una violación flagrante a la constitución. Si hay mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente no solo porque los consejeros ganan más que el presidente de la República y tienen viáticos, y gastos excesivos, pero no solo eso, si es un mandato constitucional, se suspenden gastos para cumplir con la Constitución”, advirtió el mandatario.