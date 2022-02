Fiscalía dice que "El Mijis" murió en accidente automovilístico; familia desestima versión

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).-La Fiscalía de Tamaulipas convocó a familiares de Pedro Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, para informarles que el exdiputado del Congreso de San Luis Potosí falleció en un accidente automovilístico en la carretera Ribereña, en el cual su camioneta se incendió y el cuerpo quedó incinerado.

Un amigo de la familia que habló con Proceso con la condición que se mantuviera su anonimato, narró que la versión de la Fiscalía no satisfizo a sus parientes por las dudas y lagunas que aún no han sido aclaradas.

Circulan diversas noticias que señalan la localización de la camioneta en la que viaja “el Mijis”. Esas noticias nos han sido desmentidas por las diversas fiscalías. De momento las autoridades no tienen información oficial respecto a su paradero. Pedimos ayuda para encontrarlouD83DuDE4FuD83CuDFFD

La familia acudió a Ciudad Victoria el pasado viernes. Fueron citados por el Fiscal de Tamaulipas Irving Barrios Mojica. En la sede de la dependencia otro funcionario de menor rango les informó sobre la muerte del exdiputado por el Congreso de San Luis Potosí, quien compitió por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

La versión contada por la Fiscalía precisó que el accidente sucedió entre el día 3 o 4 de febrero en un tramo de la carretera federal 2 mejor conocida como La Ribereña, “donde hay pasto sintético” y ello ayudó a que la camioneta donde se desplazaba Pedro Carrizales se “incendiara más rápido”.

De acuerdo con el funcionario que informó a la familia, los peritos se tardaron en identificar el cuerpo debido a que estaba incinerado y tuvieron que esperar a los resultados del análisis genético de “El Mijis”.

La Fiscalía señaló que la investigación también se retrasó porque otra camioneta del mismo modelo en la que viajaba el exdiputado, había participado en otro accidente de tráfico y tuvieron que descartar y confirmar cuál era la de Carrizales Becerra.

Una fuente de la Fiscalía que también solicitó el anonimato, confirmó a Proceso que los restos de Pedro Carrizales arribaron al Sistema Médico Forense de Tamaulipas el pasado 23 de febrero.

Para precisar los datos del accidente, Proceso buscó desde el sábado pasado a funcionarios de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que aclaren las circunstancias sobre cómo sucedió el “accidente” que provocó la muerte del exdiputado y datos que no han sido precisados: ¿exactamente cuándo sucedió el accidente? ¿En qué kilómetro quedó el vehículo? ¿Por qué no informaron en su momento sobre ese accidente? Además de una serie de dudas que deja su versión de los hechos.

Sobre la carretera la Ribereña es relevante precisar que es por donde circulan las caravanas de la Tropa del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste. Además desde el año pasado se han reportado más de 85 personas desaparecidas, incluyendo una familia de origen estadounidense en la autopista de Nuevo Laredo-Monterrey así como en la Ribereña.

Las investigaciones que se realizan en México y los Estados Unidos registran que algunos de los desaparecidos fueron privados de su libertad por miembros del Cartel del Noreste (CDN), el grupo criminal que controla esa ciudad fronteriza.

La última ocasión que se vio con vida a Carrizales Becerra fue el pasado 31 de enero del presente año, saliendo en su camioneta marca Dodge, modelo Journey 2014 color roja, del hotel Las Fuentes ubicado en Saltillo, capital de Coahuila, y se dirigía hacia la ciudad de Monterrey, capital Nuevo León.

Dos días después su esposa recibió un audio de "El Mijis" por el sistema de mensajería de WhatsApp informando que lo había detenido un grupo de operaciones especiales de la policía de Coahuila:

“Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los Gates, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”.