AMLO asegura que su gobierno no intervendrá en las elecciones: "somos incapaces de amenazar a nadie"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a participar libremente en las próximas elecciones que se realizarán en seis estados del país para renovar sus autoridades locales y rechazó todo acto de coacción del voto.

“Con libertad todos a participar, no hay represalias de ningún tipo. Lo único es que hay un afán antidemocrático porque no quieren poner casillas para que la gente no participe, que esto también hay que dejarlo de manifiesto para que se entienda”, dijo en referencia a la consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril.