AMLO recomienda a Collado reparar el daño y llegar a un acuerdo con la FGR para salir de prisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al abogado Juan Ramón Collado Mocelo reparar el daño causado y que busque un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), para alcanzar su excarcelación.

“Que no esté pensando que porque Carlos Salinas es su amigo y Salinas tiene mucha influencia en el Reforma, que eso no hay duda, y que el Reforma esté en contra de nosotros, eso le va a ayudar, no.

"Si él cometió un error y está demostrado, y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo, eso es lo que yo le recomendaría, pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes” atajó el mandatario, indicó.

De esta forma, López Obrador fijó una postura ante la denuncia realizada por el abogado Juan Collado ante la FGR, en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, por presuntos actos de extorsión.

El litigante actualmente preso, señaló que un grupo de abogados vinculados a Scherer Ibarra habrían ofrecido “gestionar" un acuerdo reparatorio de dos mil millones de pesos y le pidieron supuestamente que vendiera la empresa denominada Caja Libertad para excarcelarlo en el proceso que enfrenta por lavado de dinero y delincuencia organizada, informó la semana pasada el diario Reforma.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo:

“Los que se portan mal, no deben pensar sólo en ellos, sino en su mamá, hijos y familiares porque afectan a la familia. Yo le recomendaría eso, más que las ocho columnas en el Reforma porque es un abogado vinculado a (Carlos) Salinas y de un periódico vinculado a (Carlos) Salinas”, indicó.

Enseguida, dijo que solicitará al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez que informe públicamente sobre el caso de Juan Collado y señaló que, en todos estos casos, se debe procurar la reparación del daño.

“Que se tome en consideración la devolución del dinero, esto lo hacen en Estados Unidos, recuerden que hasta dinero que es nuestro y por lo general no lo devuelven a México, yo es lo que he recomendado. Aunque parezca increíble, no he tenido injerencia porque son asuntos que maneja la Fiscalía, hasta hay algo chusco que tiene que ver con este asunto”, dijo.

Luego recordó que en el momento que fue detenido Juan Collado, el inculpado estaba comiendo en un restaurante con el exdirigente sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps y todos pensaron que los agentes ministeriales iban por el senador priista y líder sindical.

También, dijo que Juan Collado era abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y mencionó que este hecho, lo confirmó durante el episodio de los video escándalos protagonizados por el empresario argentino Carlos Ahumada.

“Yo era jefe de gobierno de la Ciudad de México y (Carlos) Salinas hizo gestiones en Cuba para que se protegiera a (Carlos) Ahumada. Luego el gobierno de Cuba se dio cuenta de que era una trampa porque estaban quedando como encubridores y yo hice un reclamo como jefe de gobierno de la Ciudad de México al gobierno cubano y hubo una respuesta favorable, en ese entonces dije que “cómo un gobierno revolucionario iba a terminar protegiendo a delincuentes” solo por la amistad con Carlos Salinas”, narró el mandatario.

“Entonces, el que fue a defender a (Carlos) Ahumada fue este señor Juan Collado, hace 20 años, desde entonces y no volví a saber nada de él, no tengo problemas con él”, afirmó el mandatario.

Por ello, dijo que se enteró de la detención de Juan Collado cuando estaba comiendo con el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

“Así me enteré que lo habían aprehendido y ya después que era por un dinero que tenía en el extranjero, un asunto de recursos y cuando me plantearon de que si había posibilidad que él pudiera defenderse y que saliera de la cárcel, incluso sus hijos, respeto a la familia, yo lo que dije es que reparara el daño, que devuelvan el dinero”, aseguró.

“Me acuerdo que no sé, si antes de eso o después de eso, me mandó a decir que quería entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos de la rifa del avión presidencial y le dije que no a la persona que enviaron. No es a mí, al que me tiene que dar, ni al gobierno, tiene que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de reparación de daño y por ley, la Fiscalía tiene que entregar el dinero al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado”, sentenció.

Respecto de la salida de Julio Scherer Ibarra de la Consejería Jurídica de la Presidencia, el mandatario negó que haya sido por las acusaciones de Juan Collado.

Lo que sí reconoció fue que la salida de Olga Sánchez Cordero obedeció a diferencias con Scherer Ibarra cuando encabezaba la Consejería Jurídica.

“No había buena relación con la secretaria de Gobernación y yo necesitaba que me ayudara para atender asuntos de tipo político, de relación con gobernadores, incluso con el Poder Judicial, con la Fiscalía.

“Hay asuntos de Estado como Ayotzinapa o los amparos y necesitamos relaciones en lo fundamental y lo básico cuando está de por medio el interés general y necesitaba a una gente como Adán (Augusto López) para resolver. Y buscando los equilibrios, se decidió también lo de la Consejería Jurídica para resolver problemas”, expresó.

“La licenciada Sánchez Cordero, es una muy buena persona, una profesional, pero había discrepancias, y yo necesito tener a quien me ayude por entero y que se dedique en armonía con la Consejería Jurídica y con otras áreas, a resolver problemas, atender problemas”, concluyó el mandatario.