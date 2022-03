AMLO reprocha: No son capaces de ofrecer disculpas ni rectificar por la “casa gris” en Houston

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó el hecho de que los periodistas que documentaron y difundieron el caso de la residencia que habitó su hijo José Ramón López Beltrán junto a su esposa, Carolyn Adams, en la ciudad de Houston, Texas, no hayan ofrecido una disculpa pública ni rectificado ante los señalamientos de un presunto conflicto de interés.

Incluso, calificó de “cinicazo” al reportero Raúl Olmos, director de Investigación en el Periódico AM de León y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

“Y, además, muy deshonesto, porque además cínico, cinicazo, le preguntan: ‘¿Pero no tenías pruebas?’ ‘No, pero era un asunto político’. O sea, tú calumnias y ya luego se ve si es cierto o no es cierto. ¿Dónde está la ética?”, cuestionó el presidente López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario volvió a retomar el caso de la casa gris que rentó su nuera Carolyn Adams, en Estados Unidos.

“Vieron todo el escándalo, ¿se imaginan el tiempo que les llevó, el dinero que gastaron en la lanzada? porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston, el escándalo, como dos o tres días trending topic y robots. Y no sólo trending topic nacional; internacional”, dijo.

“Y enseñaron el cobre todos, no sólo (Carlos) Loret, sino (Carmen) Aristegui, porque lo que querían era demostrar de que somos iguales, de que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos, y a permitir la corrupción y el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, se quedaron con esa idea, y los trae eso muy molestos, mucho muy molestos”, aseguró.

Luego, dijo que sus adversarios se lanzaron en su contra pero, además, criticó que se equivocaron y no fueron capaces de ofrecer disculpas.

“No son capaces de rectificar, de decir: ‘Nos equivocamos’, no”, reprochó el presidente López Obrador.

Además, criticó a Carmen Aristegui por haber calificado a Raúl Olmos como “un periodista estrella”.

“Carmen Aristegui mencionó que era un periodista de mucho prestigio, y dije: ¿Quién es este periodista de prestigio?, ¿en dónde se formó?, pues viene del Reforma. Si hasta los que salieron del Proceso se echaron a perder, de La Jornada; el que está de director del Excélsior, joven, ahí estuvo ahí en Proceso (Pascal Beltrán del Río); ya no hablemos de (Carlos) Marín; y de La Jornada salió este que ya no lo he escuchado mucho, Ricardo Alemán; y del Reforma no, no, no”, señaló el mandatario.

Enseguida, arremetió contra el periodista y escritor Raúl Olmos:

“Y, además, muy deshonesto, porque además cínico, cinicazo, le preguntan: ‘¿Pero no tenías pruebas?’ ‘No, pero era un asunto político’. O sea, tú calumnias y ya luego se ve si es cierto o no es cierto. ¿Dónde está la ética?”, señaló.