Hasta adversarios reconocen alto índice de aprobación, dice AMLO y exhibe encuesta de El Universal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que hasta sus adversarios políticos reconocen que mantiene un alto porcentaje de aprobación ciudadana, a pesar de las campañas mediáticas de desprestigio en su contra, indicó.

Enseguida, exhibió en pantalla una encuesta del periódico El Universal donde indica que el 65% de los ciudadanos aprueban la administración del gobierno federal, de acuerdo con una encuesta elaborada por Buendía & Márquez para el rotativo propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz.

“Dos meses, un golpeteo a todo lo que da. ¿No les parece que algo nuevo está pasando en el país? El 65 por ciento de aprobación, después de todos los ataques y es encuesta telefónica, en las nuestras que son casa por casa porque la mayor parte de la gente humilde no tiene teléfono, estamos arriba del 70 por ciento y vuelvo a lo mismo, ¿de qué les sirvió a todos los medios o casi todos, las redes sociales, bots, trending Topic? Nada”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que la gente es muy inteligente y que tonto es el que piensa que el pueblo “es tonto”.

“Les cuesta mucho trabajo cambiar de estrategia, pero tienen que entender que ya no es como antes, que la política se hacía en la cúpula, que el llamado círculo rojo y la gente no contaba, solo la llamada sociedad política, los periodistas, los articulistas, los comentaristas de radio, de televisión, los intelectuales orgánicos, académicos, científicos, ellos eran los que decidían, y las opiniones del New York Times, el Washington Post, del Wall Street Journal. Ya no es así, ahora la mayoría es la que decide”, aseguró López Obrador.

Por ello, dijo que sus adversarios están desesperados y enojados y aseguró que el movimiento que el presidente de la República representa, no es igual a sus antecesores.

“Venimos de una lucha en contra del poder autoritario, de la anti democracia, imagínense si actuamos de la misma forma, como ellos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos y traicionando al pueblo, eso nunca lo vamos a hacer, somos militantes de la libertad, justicia y democracia, nosotros luchamos por ideales y principios no por cargos, no es luchar por la parafernalia del poder o el dinero, eso no lo aceptan los conservadores”, dijo

Y agregó: