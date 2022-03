Impiden a mujer otomí pasar al baño de clientes en Casa Lamm; Sheinbaum condena discriminación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se sumó a la “condena total” contra el Centro Cultural Casa Lamm, ubicado en la colonia Roma, donde ayer Brígida Ricardo Matilde, de origen otomí, fue discriminada cuando le negaron el acceso al baño de clientes y la pasaron al de la cocina, según lo denunció en sus redes sociales el flautista Horacio Franco.

“Condenamos totalmente lo que ocurrió en Casa Lamm. Voy a hacer una carta personal y he pedido al Copred que intervenga de inmediato en este asunto de discriminación, que es sumamente lamentable”, dijo en su conferencia de este lunes.

Sheinbaum Pardo hizo segunda a la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina se refirió al mismo caso. “Casa Lamm, de exposiciones sobre cultura. Y esto hay que seguirlo combatiendo. Esto es parte del cambio. No al racismo, no al clasismo, no a la discriminación”.

Ayer, Horacio Franco denunció en su cuenta de Twitter: “Una vergüenza: estuve invitado a un desayuno con @mardoniocarbalo @AntonioAttolini entre otros en @CASALAMM y con nosotros estaba sentada una compañera otomí con su indumentaria tradicional. Quiso pasar al baño de clientes y NO LA DEJARON PASAR!”.

En un segundo mensaje, agregó: “La condujeron al baño de la cocina. Cuando nos dimos cuenta que salió llorando por ese trato la auxiliamos varios de los invitados y finalmente el gerente le pidió disculpas…”. El reconocido flautista dijo que la mujer se llama Brígida Ricardo Matilde. “Me dijo lo triste y vulnerada que se siente aún, y como vecina de la @coloniaroma es objeto, -por ser indígena-, de constante discriminación”.

Abro Hilo 1- Una vergüenza: estuve invitado a un desayuno con @mardoniocarbalo @AntonioAttolini entre otros en @CASALAMM y con nosotros estaba sentada una compañera otomí con su indumentaria tradicional. Quiso pasar al baño de clientes y NO LA DEJARON PASAR! — Horacio Franco (@HoracioFranco) February 27, 2022

Al respecto, esta mañana la jefa de gobierno condenó el hecho y recordó que, de acuerdo con la más reciente encuesta realizada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), en la capital las principales causas de discriminación son: por el color de piel, el origen indígena, ser mujer y pertenecer a la comunidad LGBT+, en ese orden.

Claudia Sheinbaum comentó que, hasta ahora, el límite de actuación del Copred es ordenar un procedimiento de capacitación al personal del lugar que comete el acto discriminatorio; sin poder ordenar una sanción administrativa.

No obstante, comentó que algunos diputados del Congreso de la CDMX ya trabajan en realizar modificaciones legislativas para que el Copred pueda emitir sanciones administrativas a establecimientos que discriminen.

La mandataria local agregó que ayer el Copred entró en contacto con Brígida Ricardo, además de que ella misma la buscaría “y si ella así lo desea, la vamos a apoyar”. Y reiteró que enviará una carta dirigida a Casa Lamm “para condenar este acto y a los directivos de Casa Lamm”.