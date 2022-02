Pobladores de Tepuxtepec, Oaxaca, exigen justicia por el asesinato de tres jóvenes mixes en Phoenix

OAXACA, Oax. (apro).- El pueblo Ayuujk está de luto. Tres indígenas mixes, entre ellos un menor de edad, que emigraron a Estados Unidos motivados por el sueño americano, fueron torturados y asesinados en Phoenix, Arizona. Ahora, la familia enfrenta la tragedia de la repatriación.

El activista Joaquín Galván manifestó que la familia pidió al gobierno mexicano y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que exijan a las autoridades de Estados Unidos una indagación contundente sobre este triple crimen donde la principal línea de investigación apunta a los polleros (traficantes de personas).

La familia de Herminio Martínez, Isauro Martínez y Abimael Jiménez exige justicia por los crímenes que se cometieron en Estados Unidos. Señalaron que, así como su gobierno presiona cuando matan a un estadounidense, así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Murat deben averiguar qué sucedió y exigir que se castigue a los culpables.

Hasta el momento, solo el Consulado de Phoenix se ha comunicado con la familia, razón por la que a través de las redes sociales pidieron la intervención del gobierno de Murat Hinojosa para la repatriación de las tres víctimas, una de 16 años, otra de 21 y una más de 24 años de edad.

Todo parece indicar que el móvil del triple asesinato fue porque al parecer las víctimas no pudieron pagar a los polleros que los llevaron hace cinco meses a los Estados Unidos.

La cuenta de la comunidad de Santo Domingo Tepuxtepec publicó el siguiente mensaje: “#LamentableNoticia #Tepuxtepec está de luto. Identifican ya a tres jóvenes muertos de Santo Domingo Tepuextepec en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Sus nombres #Abimael Jiménez #Herminio Martínez #Isauro Martínez”

Mientras que Joaquín Galván explicó que el 19 o 20 de febrero se denunció la desaparición de Herminio Martínez, Isauro Martínez y Abimael Jiménez y el pasado 22 de febrero las autoridades de Phoenix dieron a conocer que descubrieron tres cuerpos en un lote baldío.

Hasta hace dos o tres días avisaron a la familia que se reportó la localización de los tres cuerpos, mismos que presentaban huellas de tortura.

Este triple homicidio ha conmocionado a su comunidad de origen, sobre todo a sus familiares que siendo de escasos recursos ahora lidian con la incertidumbre que les da poder trasladar los cuerpos de sus hijos a su pueblo además de la falta de respuestas sobre estos asesinatos.

En su cuenta de Twitter @quinomixe informó: “Da rabia saber que los sueños de tres jovencitos ayuujk hayan sido arrebatados y que su estatus ilegal sea signo de impunidad, urge que @SRE_mx, @m_ebrard se contacte con las familias, así como las autoridades estatales @alejandromurat y se dé atención y acompañamiento al caso.

“La localización de los cuerpos se dio a conocer el 22 de febrero del presente año, hasta ahora no han sido repatriados. Me ha contactado la oficina del consulado de México en Arizona, los he enlazado con las familias, sigamos pendientes del caso no cerrándolo con solo lograr la repatriación sino logrando esclarecer los hechos con justicia”.