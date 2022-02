AMLO lanza advertencia a Calica para que deje de extraer material de Playa del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los dueños de la empresa estadunidense Calica que a partir de marzo próximo tendrán prohibido extraer material en un predio de cuatro mil 200 hectáreas ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

También les exigió retirar la demanda que interpusieron en un tribunal internacional, donde exigen que el gobierno de México les pague una indemnización de más de mil 200 millones de dólares.

De lo contrario, dijo que el gobierno de México acudirá ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar a la empresa extranjera por destrucción ambiental, amagó el mandatario en la conferencia mañanera.

“Entonces ¿cuál es el planteamiento? Que ya no se va a permitir nada de extracción, nada. Y que ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse. Esa es la propuesta”, dijo, y agregó:

“Y, desde luego, que quiten las demandas y, si no, pues vamos a defendernos legalmente, como se está haciendo, y se va a proceder porque no tienen autorización, tienen vencidos permisos y no tienen tampoco autorización para sacar material, el gobierno federal tiene que autorizar la, en este caso, exportación”, sentenció.

Recordó que el permiso para la extracción de material en el Riviera Maya le fue otorgado a la empresa Calica antes del año 2000 y, desde esa fecha, exportan material del lecho marino a Estados Unidos para la construcción de carreteras.

Luego, dijo que ayer sostuvo una reunión con la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

“Le pedimos (a Esteban Moctezuma) que viniera a informarnos porque él está comisionado para hablar con los dueños de la empresa y ya se hizo un planteamiento para llegar a un arreglo. Ellos van a tener un consejo, la empresa. Entiendo que el gerente le va a dar a conocer a los accionistas cuál es nuestra propuesta”, señaló AMLO.

Enseguida, anunció que el gobierno de México definió como plazo un mes para que la empresa extranjera decida si acepta la propuesta que planteó AMLO para resolver el conflicto.

“Ellos tienen alrededor de cuatro mil 200 hectáreas y recibieron cuatro concesiones en distintos momentos para explotar tres predios, de los cuales solo trabajan en uno, dos están detenidos y tienen otro predio de una concesión de un muelle para sacar el material”, indicó el mandatario.

“Fíjense cómo era antes este asunto, cómo eran las cosas antes, no le pusieron ni siquiera un límite a la concesión, porque en otros casos, bueno, concesionaron el puerto de Veracruz, en el tiempo de Salinas, 100 años, un siglo, pero acá ni siquiera hay fecha. Claro que hay violaciones, pues esos están destruyendo el medio ambiente”, aseguró López Obrador.