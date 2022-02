Así reaccionó AMLO tras detención del titular de la SSP de Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero que en el caso de la detención del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza las investigaciones se realicen con apego a la legalidad, que no se inventen delitos y que no haya impunidad para nadie.

Incluso, celebró la postura del gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien se manifestó a favor de que se investigue a su colaborador, porque la mayoría de mandatarios que enfrentan una situación similar, “se quedan callados o defienden”, dijo el mandatario.

Consultado en la conferencia mañanera, realizada en Pachuca, Hidalgo, el titular del Ejecutivo federal dijo que este caso está en la FGR y consideró prudente, no agregar nada más al respecto.

“Siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos y que al mismo tiempo no haya protección para nadie”, expresó el mandatario.