La periodista Anabel Hernández demanda a Andrés García por amenazas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El 10 de enero, el actor Andrés García, de 80 años, había amenazado con demandar a la periodista Anabel Hernández por haber escrito que era socio de narcotraficantes; 9 días después se retractó porque no lo menciona en su libro; luego, 5 días después es la propia comunicadora quien demandó al histrión por amenazas.

La demanda fue presentada el 24 de enero ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y ratificada el 1 de febrero de 2022.

“No voy a quedarme cruzada de brazos ante las amenazas de muerte”, dijo en referencia al video que el actor publicó en su canal de Youtube y en su cuenta de Instagram, titulado: “Mensaje para Anabel Hernández”, el 10 de enero, en donde la insultó, degradó, ofendió, amagó con demandarla y la amenazó.

“Las amenazas a los periodistas son un delito federal, que puede llegar a sancionarse con pena privativa de la libertad”, afirmó Hernández, y consideró que la FGR debería investigar al actor porque reconoció en su grabación que era amigo de capos del narcotráfico.

“Solicité que además de las amenazas se tome en cuenta la violencia de género. Andrés García ha confesado ser amigo de narcos y de haberlos recibido en su casa. Confesó también tener armas, incluso metralletas”, señaló Hernández.

La amenaza de García

“Y le voy a decir una: ‘Bájele de huevos y váyase a chingar a su madre y busque a otro cabrón para hablar de él porque no va bien por ahí. Yo sí le parto su madre, cabrona y hágale como quiera. Usted ni es periodista ni es nada, lo que dice son puras mentiras”, indicó en el video de 24:24 minutos.

Después dijo: “A esta señorita Anabel Hernández, ahí le viene un recado más largo, más extenso. Por lo pronto, chingue usted a su madre otra vez, mentirosa”, terminó su mensaje lleno de palabras altisonantes para la periodista.

García se justificó diciendo que, en efecto, conoce a capos del narcotráfico e incluso defendió su amistad con uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva, Héctor, el “H”, quien falleció en noviembre de 2018, tras dos años de estar preso en el penal de máxima seguridad El Altiplano.

“Le repito: Héctor Beltrán es mi gran amigo, claro que sí, pero nunca hicimos negocio. Y me visitaba, claro que sí. La pasábamos muy bien y nos tomábamos unos tequilas juntos y tan tan. Pero de ahí a que esta estúpida ande diciendo que yo era socio de él. ¡Ojalá! Ojalá hubiera sido socio de él, estaría multimillonario ahora.

“Usted es una aprovechada, escaladora y mentirosa. Para empezar, compruébeme jija de su puta madre qué dinero me he ganado yo con alguno de mis amigos narcos. Si los conozco, igual que conozco a todos los presidentes, pendeja. Soy el actor más famoso de este continente y se me acerca todo el mundo. Entonces no quiera aprovecharse usted para hacer su pinche programa y no morirse de hambre. Okey”, espetó.

Esto fue como respuesta al más reciente libro de Hernández: “Emma y las otras señoras del narco”, luego de que, pese no haber leído el libro, alguien le contó que había escrito que era socio de narcotraficantes.

“Se permitió el lujo de decir que soy socio de los narcos. Narcos su chingada madre y su papá. Ellos pueden ser ya narcos. Ahora, sí conozco a casi todos los narcos y algunos son unos caballeros. La mayoría. No como ella”, dijo.

Se justificó diciendo que es una figura pública y no se va a poner a preguntarles a qué se dedican para hablar con ellos para que “esta pendeja” no vaya a decir que la persona es una asesina y que él tiene trato con maleantes.

“Entonces, ahí le va un mensaje a esta pobre pendeja. Dice usted en su pinche libro de mierda que yo he sido socio y he ganado dinero con los capos. Los conozco a casi todos, pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ellos, que lo compruebe. Lo va a tener que comprobar ante un juez porque la voy a demandar. No puede andar diciendo pendejadas para hacerse famosa”, añadió.

También defendió su amistad con “quienes se dedican a ese negocio”, argumentando que “cada uno tiene derecho a ganarse la vida como pueda”, aunque el narcotráfico es una actividad ilegal.

El 19 de enero, García se retractó porque la información que alguien le enseñó era imprecisa, pues él creyó que Hernández había escrito que recibió dinero del crimen organizado, pero no era cierto, porque la propia periodista lo aclaró.