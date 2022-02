AMLO arremete de nuevo contra Aristegui: simulaba, está a favor del bloque conservador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó por segunda vez en la semana a la periodista Carmen Aristegui. "Está a favor del bloque conservador", acusó el jefe del ejecutivo en su conferencia mañanera desde Tlaxcala.

López Obrador comentó que conoció gente que veía en Aristegui "al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad".

Sin embargo, advirtió que hay que tener cuidado con Carmen Aristegui porque “era muy venerada… y no, no, no, a la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba. Está a favor del bloque conservador, todos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui, la señora Denise Dresser, el señor (Sergio) Aguayo y ese es su equipo, todos en contra”, reclamó el mandatario.

López Obrador acusó que Aristegui publicó "reportajes calumniosos" y criticó que haya tenido en su programa como analista al consejero presidente del Instituto nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova.

“Lorenzo Córdova era comentarista de radio ahí con Carmen Aristegui, quien también engañó durante mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad”, reprochó López Obrador.

"Van enseñando el cobre. Decía el presidente Lincoln que al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no toda la vida”, sostuvo el jefe del ejecutivo.

En su mañanera, López Obrador declaró que Brozo y Carlos Loret de Mola también pertenecen al bloque opositor.

El presiente criticó también al comentarista de espectáculos Pedro Sola por un mensaje que difundió en Twitter el cual decía “nací en 1947, tengo 75 años cumplidos y jamás, jamás recuerdo haber percibido que nuestro país está sumido en el caos. Yo ya voy de salida, pero ¿y los que apenas van entrando? Triste realidad y tal parece que sin solución”.

Ante esto, el primer mandatario invitó a Pedro Sola a que participe en la consulta de revocación de mandato, para que, en todo caso se decida “quién es el responsable del caos”.