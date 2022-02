AMLO lamenta la muerte de Baillères; “nos teníamos confianza”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó públicamente su pésame a los familiares de Alberto Bailléres González, a quien definió como uno de los “más grandes empresarios de México”.

En la conferencia mañanera, realizada en el estado de Tlaxcala, el mandatario anunció que su gobierno seguirá apoyando a las empresas mexicanas y señaló que el país no puede cerrarse a la inversión extranjera.

Previamente, señaló que ayer por la noche, se comunicó con los familiares del empresario Alberto Bailléres, expresidente de Grupo Bal y principal accionista de Grupo Peñoles, GNP Seguros, El Palacio de Hierro y el ITAM, que poseía una fortuna de 10 mil 480 millones de dólares, según estimó en 2021 la revista Forbes, cifra que lo coloca como el cuarto empresario con más recursos de México.

“Conocí a Alberto Bailléres desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de gobierno de la Ciudad de México, siempre platicamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, señaló el presidente Obrador.