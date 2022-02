Lamentable usar el poder para destruir reputaciones, revira Aristegui a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Carmen Aristegui lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya referido a ella de manera agresiva desde hace tiempo y con recursos públicos.

Aristegui se refirió a las expresiones de López Obrador referente a las recientes publicaciones.

“Me queda clarísimo que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar en lo que es más importante para un periodista, su reputación, su trayectoria, su credibilidad”, señaló en su programa de noticias.

“En lo que a mi corresponde, yo hago mi trabajo, soy una periodista de muchos años, el público dirá lo que tenga que decir de mi trayectoria”, señaló Aristegui al subrayar que el trabajo periodístico es importante en las democracias, aún en las tan imperfectas, como la nuestra.

"Al final tenemos que subrayar el hecho de que el presidente de México está decidido a dañar a esta periodista de la forma como lo hace”, dijo en referencia a las investigaciones efectuadas por Latinus y Mexicanos contra la Corrupción sobre la vida de lujo de José Ramón López Baltrán, el hijo mayor del presidente, que ella ha retomado en su programa de noticias.

“Me acusa de engañar a la gente, me acusa de cosas absolutamente absurdas, que cada quien analice quién engaña a quién; que cada quien se haga cargo de su biografía. Vemos este modelo de ejercer el poder del presidente que incluye estas cosas que son francamente deplorables”, sostuvo Aristegui.

La conductora de noticias dio así respuesta a lo dicho por el presidente en la mañanera desde Tlaxcala, donde además de criticarla a ella se lanzó contra sus colaboradores Denisse Dresser y Sergio Aguayo.

“El presidente de la República hace uso del poder político que tiene, y de su mandato, para ocupar tiempo y recursos para agredir de esta manera (…) Es lamentable, por los cuatro costados, que se quiera utilizar la palabra tan poderosa del presidente de la República para destruir reputaciones, para destruir lo que a final de cuentas está ahí a la vista de cada quien", reafirmó.

"Me parece que al final sí tenemos que subrayar el hecho y el significado de que el presidente de México, en este caso en particular, está decidido a dañar a esta periodista en la forma en que lo hace porque no hay nada más grave que se digan cosas, como las que dice el Presidente, de esta manera tan rotunda (...) me acusa hasta de engañar a la gente, me acusa hasta de cosas absolutamente absurdas y ya que cada quien analice quién engaña a quién y cada quién que se haga cargo de su biografía y ya veremos en qué termina toda esta historia", expresó la periodista.

"No se trata de decir ‘no hablen de los periodistas’, somos cualquiera, sujetos de crítica, sujetos de escrutinio todo lo que hacemos y decimos, naturalmente está bajo la lupa de las personas que amablemente siguen nuestros programas", agregó.

Carmen Aristegui señaló que en el país se vive un "tránsito difícil" en el que el trabajo de los periodistas es importante en las democracias, aunque resulte "odioso, antipático o incómodo".

"La crítica es un ingrediente básico en las democracias (...) el ejercicio del poder requiere miradas críticas y requiere ejercicios que no resultan simpáticos al poder, eso es parte de la naturaleza democrática (...) los periodistas juegan un papel importante", declaró la periodista.

La periodista recordó al presidente López Obrador que no cuente con ella en una "colaboración" para impulsar el tema de la revocación de mandato, además que lamentó las agresiones contra otros comunicadores desde la "mañanera".

Aristegui reconoció a Lorenzo Córdova como su comentarista porque tiene una de "las voces más lúcidas del análisis político electoral en México".

"Pero como traen una guerra contra el INE y lo quieren igualmente desacreditar, quieren que haya un naufragio en esa importantísima institución, pues el presidente ya agarró vuelo para desacreditar a todo el que se le pare enfrente y es un fenómeno que no podemos pasar por alto".

"Es grave, es delicado que el presidente con toda naturalidad esté en este proceso, en contra de sus críticos o de quien él ya ha bautizado como bloque opositor o conservador", dijo.