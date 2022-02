AMLO asegura que “gente dedicada a actividades ilícitas” infiltró a normalistas de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador deslizó que en el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa, “hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas” y exhortó a los estudiantes a que no se dejen “manipular” por delincuentes.

Consultado durante su conferencia mañanera sobre la toma de la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol que realizaron los normalistas el viernes pasado, que derivó en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad y dejó al menos 14 personas heridas, el mandatario pidió a los estudiantes analizar las consecuencias de sus actos.

El viernes pasado, durante el enfrentamiento, los normalistas de Ayotzinapa lanzaron un tráiler sin conductor contra elementos de la Guardia Nacional y policías estatales que impidieron la toma de las garitas que solo dejó daños materiales, pero causó pánico entre la población.

Al respecto, el presidente López Obrador informó que se está realizando una investigación para deslindar responsabilidades, pero consideró que se debe buscar el diálogo y el acuerdo con los normalistas de Ayotzinapa porque “no solo es un asunto jurídico, sino social y político”.

Luego, reveló que el gobierno federal tiene información acerca de la presunta infiltración de la delincuencia organizada en la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y llamó a los padres de los estudiantes a estar al pendiente de las actividades de sus hijos y que dialoguen con ellos para evitar una tragedia mayor.

“He dado la instrucción para que los reciban (a los estudiantes) y que haya diálogo porque tenemos información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en el movimiento, a lo mejor, ni ellos lo saben. Y me dirijo a ellos y les pido a sus padres que nos ayuden, que estén pendientes de ellos, que hablen con ellos porque ese no es el camino, nosotros no somos represores, se tomó la decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación insoportable”, señaló el mandatario.