El PAN no aprobará ninguna reforma eléctrica que empodere a Bartlett: Kenia López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Kenia López Rabadán advirtió que su partido se mantiene firme y no aprobará ninguna reforma eléctrica que “empodere” a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, y la corrupción persistente en Petróleos Mexicanos.

En su conferencia de prensa conocida como “la contramañanera”, la legisladora panista fue cuestionada sobre si al interior de su partido está garantizado el voto en contra de las reformas presidenciales, como la ley eléctrica, sin cambiarles una coma.

Al respecto, Kenia López respondió: “Estamos absolutamente conscientes de la trascendencia de nuestro voto y el bloque sigue firme, y en el PAN seguimos firmes, no vamos a aprobar nada que vaya en contra de México y de los mexicanos, no vamos a aprobar nada que violente los derechos de los mexicanos, no vamos a aprobar nada que empodere a Bartlett y a la corrupción que hay hoy en Pemex, no vamos a aprobar nada que militarice a este país, lo hemos dicho y por supuesto seguimos firmes”.

Lo anterior, luego que el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, reconoció que su bancada y aliados no tienen los votos suficientes para que se aprueben las reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al tratarse de reformas constitucionales requieren de las dos terceras partes. Por ello, afirmó que dialogará con las distintas fuerzas.

A la pregunta de un reportero de que si consideraba que la reforma eléctrica no debía aprobarse hasta que se aclarara el posible conflicto de interés entre Pemex y Baker Hughes, luego que se diera a conocer que el hijo mayor del presidente y su pareja vivieron en una mansión de un alto ejecutivo de la compañía petrolera, la senadora opinó:

“Que haya contratistas de este gobierno beneficiándose de contratos multimillonarios en dólares y le den privilegios a la familia del presidente de la República, es una vergüenza histórica. Están claramente derrotados en términos éticos. Son totalmente perdedores en términos éticos este gobierno, así es que ojalá que la reforma energética no pase por el bien de los mexicanos”, dijo.

López Rabadán opinó también que la reforma es la “ruina para el país” y “tóxica para los mexicanos”.

“Hemos dicho que es una reforma que va a generar energía cara y energía sucia”, manifestó.

En tanto, dijo que no se puede ocultar el sol con un dedo, luego que en el pleno del Senado no fueran discutidos los puntos de acuerdo referentes a la solicitud de ella y senadoras de su partido para que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública investiguen los contratos de Baker Hughes con Pemex.

“Insistiremos en que esos puntos de acuerdo se discutan en el Pleno y se aprueben, y evidentemente estaremos desde la trinchera, desde la palestra, argumentando algo que es muy claro: el discurso de honestidad de este gobierno se ha caído, el discurso de no a la suntuosidad se ha caído, el discurso de no a la frivolidad se ha caído", dijo.

"Hay más investigaciones (…) la columna de Peniley que publicó Reforma claramente nos dice (…) claramente se puede ver que esto tiene más tentáculos, que hay más, todavía más corrupción que se está conociendo paso a paso”, añadió.