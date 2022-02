AMLO exhibe pifia de "Alito" y caída de Lozano porque estaba “muy aburrida” la mañanera (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando se cumplían dos horas de la habitual conferencia presidencial, tiempo diario estimado, El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ejercicio del días estaba resultando aburrido.

Y con el argumento de que luego le reclaman por eso, decidió exhibir en pantalla dos videos, uno del presidente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas hablando de la reforma eléctrica y otro de la caída del líder del FRENA, Gilberto Lozano, cuando criticaba al mandatario.

Primero se mofó de la declaración de Moreno Cárdenas, quien tuvo un traspié durante una entrevista y aseguró que los legisladores del tricolor no aprobarán “ninguna reforma que beneficie a México”.

“Ojalá, él aclare porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso o decir eso”, expresó en la conferencia mañanera.

Enseguida, se proyectó en pantalla la entrevista donde el líder del tricolor al ser cuestionado sobre la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador al Congreso de la Unión, dijo textual: “Los legisladores del PRI, no van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México”.

“Esto es porque dicen que estoy chocheando y sacaron una foto donde me veo muy agotado, no hay que enojarnos esto es así”, señaló el mandatario para justificar la mofa ante la declaración de Moreno Cárdenas.

Luego pidió que exhibieran el video de la caída que sufrió líder del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) cuando criticaba al mandatario por el tema de la consulta de revocación de mandato.

Irónico, dijo:

Previamente, dijo que este fin de semana fue a caminar por recomendación médica a las instalaciones del Colegio Militar, ubicado al sur de la ciudad de México con el propósito de ejercitar su corazón y habló sobre el concepto de caer y levantarse siempre.

“Yo me he caído no sé cuántas veces y además en público, en los templetes de todas las plazas donde de repente se empieza a mover el templete y pa’ bajo, hay fotos y videos de las caídas y ayer pasaron cosas interesantes y esto es con todo respeto porque no es de mala fe, pero sí alegra la vida”, explicó antes de exhibir el video de la caída del líder del Frena.