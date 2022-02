Polémica por uso de ivermectina en la CDMX, una campaña de ataques al gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la polémica sobre uso de la ivermectina en pacientes con covid-19 leve en Ciudad de México, a una campaña de ataques de parte de los conservadores.

Y sin que viniera a cuenta acusó que medios como Nexos y Animal Político, que replicaron la noticia, recibían dinero de los gobiernos anteriores. Además, les pidió a ambos medios que no se ofendieran pues solo ejerce su derecho de réplica.

"No eres un caballo. No eres una vaca", FDA advierte sobre uso de ivermectina para tratar covid

El tema fue planteado por una reportera quien solicitó la respuesta del subsecretario Hugo López-Gatell, pero el mandatario dijo que él también quería opinar al respecto.

Dijo.

Previamente, López-Gatell descartó que la aplicación de Ivermectina a pacientes de covid-19 en hospitales de la Ciudad de México, haya sido "un experimento", argumentando que el medicamento se ha utilizado desde hace 50 años en diferentes campañas de salud global.

Atribuyó los señalamientos en contra del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo a una campaña mediática basada en “una verdad distorsionada”.

"No hubo ningún experimento como señalan muchos medios de información, nos llama la atención este persistente uso de una verdad distorsionada señalando que la Ciudad de México ha dirigido un experimento sin el consentimiento de las personas", expresó.

El funcionario federal informó que, en agosto de 2021, la Secretaría de Salud emitió una recomendación para evitar la aplicación del medicamento a pacientes con síntomas de coronavirus y que la instrucción fue acatada por el gobierno capitalino.

"En agosto de 2021 fue la primera vez que recomendamos explícitamente no utilizar Ivermectina porque en ese momento ya había un cúmulo importante de evidencia científica, a nivel mundial, que permitía identificar que no había muestras de utilidad suficiente y desde septiembre de 2021, es decir, a los pocos días de que apareció nuestra guía clínica federal donde establecimos que no recomendamos el uso, consistentemente la Ciudad de México también dejó de utilizarla”, aseguró López Gatell.