AMLO plantea poner en "pausa" relaciones diplomáticas con España: "no queremos que nos roben"

CIUDAD DE MEXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció “una pausa” en las relaciones diplomáticas con el gobierno de España, argumentando que autoridades y empresas ibéricas se quedaron acostumbrados al “contubernio” y "la promiscuidad” económica y política que tenían con sus antecesores.

Aseguró que durante tres sexenios seguidos, empresas españolas como Iberdrola, Repsol y OHL fueron beneficiadas por los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con contratos millonarios que significó un saqueo para México.

Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, ósea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y ¿hacen bien al robarles? pues tampoco queremos nosotros, entonces vamos a esperar porque era mucho, dijo.

El mandatario estalló en contra del gobierno de España y los dueños de empresas de aquel país y dijo que durante 18 años se dedicaron a hacer negocios “jugosos al amparo del poder” y se sentían dueños de México.

Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí, me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizaran para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y españoles, desde luego al pueblo de México y España hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política en la cúpula de los gobiernos de México y España pero como tres sexenios seguidos y México llevaba la peor parte, nos saqueaban, aseguró.

“Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya, cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no este yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes”, señaló.

Dijo que en su momento, presentó denuncias en contra de lo que consideró como “un saqueo orquestado” por autoridades de México y directivos de empresas españolas y consideró que no se trata de “pelear” con el gobierno de España sino “ser muy claros”.

“El asunto es arriba no debemos confundir, no confundir lo que es un gobierno con una nación, todo esto que hablamos eran acuerdos arriba de las élites, yo no sé, si estaban acomplejados los gobernantes de México, no sé si hasta llegaron a recibir títulos nobiliarios pero se fascinaban con la relación sobre todo con la monarquía”, reprochó.